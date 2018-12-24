وزیرانی که امروز از پارلمان عراق رای اعتماد خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جمال الفاخر نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق اعلام کرد: احتمالا نامزدهای معرفی شده برای پست های وزارت آموزش و پرورش و مهاجرت مورد حمایت نمایندگان پارلمان قرار گیرند و نمایندگان به آنها رای اعتماد دهند.

درباره وزارتخانه های امنیتی نیز اعلام کرد که این حزب به فالح الفیاض برای وزارت کشور رای نخواهد داد.

ولید السهلانی نماینده فراکسیون پارلمانی بدر نیز گفت: همه بر تکمیل کابینه عزم جدی دارند. شواهد حاکی از رای دادن به ۴ وزیر دیگر وجود دارد و احتمالا رای گیری به نامزد پست وزارت دادگستری به تعویق خواهد افتاد.

میران عباس نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق از سوی دیگر بیان کرد: در جلسه امروز فقط به نامزدهای پست های وزارت مهاجرت و آموزش و پرورش رای داده خواهد شد و توافقی درباره نامزد وزارت دادگستری و وزارتخانه های دفاع و کشور حاصل وجود ندارد. ما بر پست وزارت دادگستری اصرار داریم و اگر این محقق نشود ما موضع دیگری اتخاذ خواهیم کرد.

شایان ذکر است که پارلمان عراق امروز برای تکمیل کابینه جلسه برگزار می کند.

عادل عبدالمهدی نخست وزری عراق شیماء خلیل عبدالله نجم الحیالی را برای پست وزارت آموزش و پرورش و نوفل بهاء موسی را برای وزارت مهاجرت معرفی کرده است.