عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسف خانی، گفت: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان­به عمده فروشی‌ها عرضه شده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده به واحدهای صنفی استعلامی است گفت: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی برای عرضه به واحدهای صنفی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ­­تعیین شده است. مرغ زنده از وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم امروز ۸۷۰۰ تا ۸۶۰۰ قیمت گذاری شده است.امروز قیمت مرغ شمال در میدان بهمن ۱۲۴۰۰ و در مراکز خرده فروشی ۱۳۴۰۰ عرضه می‌شود.

یوسفخانی با بیان اینکه­ این قیمت‌ها با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه خواهد شد، گفت: قیمت سینه مرغ با کتف ۲۲۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۳۰۰۰ تومان و فیله مرغ نیز ۲۵۰۰۰ تومان است.