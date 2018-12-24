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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان

عرضه مرغ آماده طبخ به قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان

رئیس­­ اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش ۴۰۰ تومانی قیمت مرغ آماده طبخ نسبت به­ دیروز­ و عرضه آن با قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار خرده فروشی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسف خانی، گفت: امروز مرغ در کشتارگاه با قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان­به عمده فروشی‌ها عرضه شده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده به واحدهای صنفی استعلامی است گفت: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی برای عرضه به واحدهای صنفی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ­­تعیین شده است. مرغ زنده از وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم امروز ۸۷۰۰ تا ۸۶۰۰ قیمت گذاری شده است.امروز قیمت مرغ شمال در میدان بهمن ۱۲۴۰۰ و در مراکز خرده فروشی ۱۳۴۰۰ عرضه می‌شود.

یوسفخانی با بیان اینکه­ این قیمت‌ها با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه خواهد شد، گفت: قیمت سینه مرغ با کتف ۲۲۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۳۰۰۰ تومان و فیله مرغ نیز ۲۵۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 4494161

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