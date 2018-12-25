به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی‌وایر، کوین اسپیسی شب گذشته ۲۴ دسامبر برای اولین بار پس از متهم شدنش به تعرض جنسی در اکتبر ۲۰۱۷ به شبکه های اجتماعی بازگشت.

در ویدیویی که این بازیگر هالیوود از خودش منتشر کرده است، شخصیت فرانک آندروود در سریال «خانه پوشالی» نشان داده می شود که در آن این شخصیت ظاهرا به صحبت درباره چندین اتهام تعرض جنسی که به وی نسبت داده شده است، می پردازد.

با وجود کاراکتر پرادعای فرانک آندروود، به نظر می رسد هدف ویدیو مضاعف شده است: آندروود از سرنوشت شخصیتش که در قسمت پایانی سریال نتفلیکس حذف شده صحبت می کند و اسپیسی نیز آنهایی را که از او به سبب رفتارش متنفر هستند مورد نکوهش قرار می دهد.

اسپیسی در شروع این ویدیو می گوید: «من می دانم که شما چه می‌خواهید». او چنین ادامه می دهد: «اوه البته آنها سعی کرده اند که ما را از هم جدا کنند اما آنچه ما داریم خیلی قوی و نیرومند است، بالاخره هر چیزی که من و شما با هم داشتیم، در آن با هم سهیم بودیم. من عمیق ترین و تاریک ترین رازهای خودم را به شما گفتم، به شما نشان دادم که مردم دقیقا چه کارهایی می توانند انجام دهند. من شما را با صداقت خودم شوکه کردم، من شما را به مبارزه دعوت کردم و موجب شدم که به فکر فرو بروید و شما نیز به من اعتماد کردید، با اینکه می دانستید نباید این کار را بکنید بنابراین ما هیچ کاری نکردیم؛ مهم نیست بقیه چه صحبتی می کنند. درضمن می دانم شما چه می می‌خواهید، شما می خواهید من برگردم.»

بازیگر سریال «خانه پوشالی» در ادامه این ویدیو می گوید: «البته برخی ها هرچیزی گفته شد را باور کردند و با نفس های حبس شده منتظر بودند من اعتراف کنم، آنها دارند می‌میرند تا من اعلام کنم هرچیزی گفته شده درست است و بگویم لایق آن چیزی که به سر من آمده هستم. فقط من و شما می دانیم که این مساله هرگز به این آسانی نیست، نه در سیاست نه در زندگی اما شما نمی توانید بدترین چیزها را بدون مدرک باور کنید. بدون داشتن حقایق نمی توانید قضاوت کنید؟ آیا این کار را می کنید؟ نه شما این کار را نمی کنید، شما باهوش تر از آن هستید.»

در پایان این ویدیو اسپیسی در واکنش به اعلام مرگ شخصیت فرانک آندروود در قسمت پایانی سریال «خانه پوشالی» با طعنه از مخاطبان خود سوالی می پرسد: «شما هرگز دیدید من بمیرم؟» پس از آن اسپیسی چیزی شبیه به حلقه در انگشت خود قرار می دهد و با خشم به دوربین نگاه می کند و کلیپ با یک موسیقی ترسناک به پایان می رسد.

رسانه نتفلیکس که سریال «خانه پوشالی» از آن پخش می شد تاکنون درباره این ویدیو اظهارنظری نکرده و فقط از سوی یک منبع آگاه گفته شده که نتفلیکس در این ویدیو دخالت نداشته است.

این اولین ویدیوی کوین اسپیسی پس از عذرخواهی او از آنتونی رَپ در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ است که در رسانه های اجتماعی منتشر شد. آنتونی رَپ اولین کسی بود که کوین اسپیسی را متهم به آزار جنسی کرد و اسپیسی نیز در واکنش به این اتهام از او عذرخواهی کرد و البته عذرخواهی بازیگر «مظنونین همیشگی» با انتقادهای فراوان مواجه شد که او از همجنس گرایی به عنوان فرصتی برای برون رفت از این اتهام استفاده کرده است.

این ویدیو درست در همان روزی منتشر شده است که اعلام شده کوین اسپیسی متهم به تعرض جنسی شده و در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۹ باید در دادگاه حاضر شود.