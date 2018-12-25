روسیه از پسر معمر القذافی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، روسیه از «سیف الاسلام قذافی» فرزند «معمر القذافی» دیکتاتور لیبی حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی گفت: نمی توان هیچ کس را از شرکت در انتخابات محروم کرد و سیف الاسلام قذافی بخشی از روند سیاسی در لیبی است.

بوگدانوف افزود: ما از همه در لیبی حمایت می کنیم و با تمام گروه های موجود در غرب و جنوب شرقی این کشور در تماس هستیم.

کمتر از یک ماه پیش نیز، نماینده سیف الاسلام با میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و از او خواستار ایفای نقش پررنگ‌تر روسیه در لیبی شده بود.

این در حالی است که «سیف الاسلام قذافی» پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی با ارسال نامه‌ای به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواستار جلب حمایت او شده است.

از محتوای این نامه جزئیاتی منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد فرزند قذافی خواستار حمایت پوتین برای به قدرت رسیدن خود در لیبی شده است.

پیش از این بلومبرگ با استناد به کارشناسان سازمان ملل گفته بود که مانعی برای شرکت سیف الاسلام قذافی در انتخابات سراسری لیبی که قرار است توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ برگزار شود، وجود ندارد.