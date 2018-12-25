مدیر بخش بین الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران طی حکمی سپهر سلیمان را به عنوان مدیر بخش بین الملل این دوره معرفی کرد.

در متن حکم امین مختاری آمده است: «نظر به شایستگی، تعهد و تجربه‌های ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان مدیر بین‌الملل بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت برگزاری این بخش از جشنواره، در جهت تقویت تعامل مابین گروه‌های ملی و بین‌المللی کوشا باشید. امید است در سایه ایزد منان با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقا و اعتلای تئاتر دانشگاهی، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

سپهر سلیمان دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشکده زبان های خارجه دانشگاه تهران است. وی با برگزیدن موضوع مطالعاتی تئاتر و متاتئاتر رنسانس، پیوند خود را با دنیای نمایش برقرار کرد. بازی در تئاترهای دانشگاهی و کارگردانی تئاتر در فستیوال تئاتر دانشکده زبان های خارجه از جمله فعالیت های هنری اوست. سلیمان تجربه ۲ دوره عضویت در بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر را داشته است.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.