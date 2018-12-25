قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح ۶ ماهه جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دوشنبه شب، با سقوط سنگین بازارهای سهام و نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد کند شدن اقتصاد جهانی که ریسک‌پذیری را کاهش داده و تقاضا برای سرمایه‌های امن را بالا برده است، قیمت طلا به بالاترین سطح ۶ ماهه خود جهش کرد.

قیمت نقدی طلا ۱ درصد جهش کرد و به ۱۲۶۸.۴۹ دلار برای هر اونس رسید. در طی این جلسه معاملاتی قیمت طلا تا بالاترین سطح آن از اواخر جون افزایش یافت و رکورد شش ماهه ۱۲۶۹.۴۹ دلار برای هر اونس را ثبت کرد.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۱ درصد جهش کرد و به ۱۲۷۱.۸۰ دلار رسید.

دیوید مگر، مدیر تجارت فلزات در «های ریدج فیوچرز»، می‌گوید: با وجود ضعف بازارهای سهام و تداوم وجود عواملی تهدیدکننده رشد اقتصادی جهان، نظیر جنگ تجاری، بالا بردن نرخ بهره و غیره، قیمت سهام همچنان بالا خواهد رفت.

طلا به عنوان سرمایه‌گذاری امنی در شرایط آشفتگی‌های سیاسی و مالی به حساب می‌آید و از اواسط آگوست که به پایین‌ترین سطح ۱۹ ماهه ۱۱۵۹.۹۶ دلار رسیده بود، تا کنون بیش از ۹ درصد رشد کرده است.