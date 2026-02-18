به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر چهارشنبه در بازدید از بندر بوشهر گفت: با توسعه زیرساختهای بندری و صنعتی در استان بوشهر، زمینه افزایش سهم این بندر در صادرات و واردات کالاها از جمله واردات کالاهای اساسی و تکمیل زنجیره ارزش واحدهای تولیدی فراهم میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اظهار کرد: طرح توسعه بندر نگین به همت سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست و اقدامات مؤثری در حوزه تأمین زیرساختها و واگذاری اراضی به سرمایهگذاران انجام شده است.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیتهای موجود، تصمیمات حقوقی لازم برای استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی و افزایش کاربری پسکرانه در دست بررسی است تا بتوان از ظرفیت بندر فعلی نیز به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
دوستی ادامه داد: با توسعه انجامشده و آبخور پیشبینیشده، امکان پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت تا ۵۰ هزار تن در این بندر فراهم خواهد شد که از نظر فنی، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش سهم بوشهر در واردات کالاها و بویژه کالای اساسی ایجاد میکند.
