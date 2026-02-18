رفیعی: حضور مردم ضامن تداوم انقلاب اسلامی در برابر فشارهای خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلم شهدای حوادث اخیر که در حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با تسلیت به خانوادههای جانباختگان، به تبیین ابعاد مختلف رخدادهای اخیر پرداخت.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی برخی از جوانان اظهار کرد: بخشی از نارضایتیها ریشه در مشکلات معیشتی، بیکاری و دغدغههای ازدواج دارد و در چنین فضایی ممکن است برخی افراد به صورت هیجانی وارد صحنه شوند و این در حالی است که دشمن با سوءاستفاده از این زمینهها، اهداف خود را دنبال میکند.
این استاد حوزه علمیه قم، با بیان اینکه دشمن هم ظالم است و هم زیانرسان تصریح کرد: آنچه خطرناکتر است، نقش تخریبی و مضر بودن دشمن است که با تغییر چهره و بهرهگیری از ابزارهای متنوع، در کمین جامعه اسلامی نشسته است.
وی افزود: دشمن به دنبال ایجاد یأس، تضعیف باورهای دینی و گسترش تنش در جامعه است و از جهل و ناآگاهی برخی افراد بهره میبرد.
حجت الاسلام رفیعی با انتقاد از کمکاری در حوزه تبیین تاریخی و فرهنگی گفت: نسل جوان باید نسبت به مفاسد دوران پهلوی و زمینههای شکلگیری انقلاب اسلامی آگاهی دقیق داشته باشد و اطلاعرسانی صحیح درباره فسادهای مالی، اخلاقی و وضعیت معیشتی آن دوره میتواند در تقویت قدرت تحلیل نسل جدید مؤثر باشد.
وی دشمنشناسی، فتنهشناسی و تقویت بصیرت را از الزامات امروز جامعه دانست و بیان کرد: هر انسانی در زندگی به چهار نوع آگاهی نیاز دارد، خداشناسی، خودشناسی، وظیفهشناسی و آسیبشناسی و اگر خداشناسی در جامعه نهادینه شود، تعرض به مقدسات، مساجد و قرآن معنا نخواهد داشت.
این سخنران مذهبی گفت: در تعالیم اسلامی حتی آزار یک مورچه نیز مذموم شمرده شده است و جان، مال و آبروی مردم از حرمت ویژه برخوردار است و پیامبر اکرم نیز در خطبه ای بر صیانت از خون، مال و آبروی مسلمانان تأکید کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای خارجی علیه کشور اظهار کرد: تحریمهای اعمالشده علیه ایران به اذعان خودِ تحریمکنندگان، بیسابقه بوده است و این فشارها در کنار جنگ روانی، تهدیدهای نظامی و هجمههای فرهنگی، بخشی از چالشهای پیشروی کشور را شکل داده است.
حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود منشأ خارجی دارد و بخشی دیگر به مدیریت داخلی بازمیگردد، افزود: مسئولان باید با برگزاری جلسات تخصصی، ریشههای بروز حوادث را بررسی و میان عوامل اصلی فتنه و افرادی که تحت تأثیر فضا قرار گرفتهاند، تفکیک قائل شوند.
وی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه بصیرت عمومی دانست و تصریح کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاها، مردم در صحنه حاضر شدند و این حضور پیام روشنی برای دشمنان داشت و انقلاب اسلامی بدون پشتوانه مردمی معنا نخواهد داشت و استمرار آن نیز در گرو همین حمایت است.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مردمسالاری دینی گفت: جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی نظام هستند و تفکیک این دو از یکدیگر امکانپذیر نیست و جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم و آموزههای ناب اسلامی استوار است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه بحرانها اظهار کرد: پس از هر حادثه باید با نگاه آسیبشناسانه، علل و زمینههای بروز آن بررسی شود تا از تکرار رخدادهای مشابه جلوگیری شود و خانوادهها، مراکز آموزشی، نخبگان و خواص جامعه نیز در افزایش سطح آگاهی عمومی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
قم- استاد حوزه علمیه با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت بصیرت و آسیبشناسی حوادث اخیر تأکید کرد.
