۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و بازداشت ۶ جوان سوری

رسانه‌های خبری از ادامه جولان نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و بازداشت جوانان سوری خیر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان یورش خود در حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه ۶ جوان را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲۰ دستگاه خودروی نظامی متعلق به نیروهای اشغالگر اسرائیلی وارد روستای المسریتیه در حومه غربی درعا شده‌اند.

