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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

موسس گوگل: موفقیت خوش شانسی می خواهد!

موسس گوگل: موفقیت خوش شانسی می خواهد!

همیشه زمانی که از رمز و راز موفقیت افراد مختلف سخن به میان می آید به عواملی همچون هوش، سخت کوشی و غیره اشاره می شود، اما ظاهرا نقش شانس را هم نباید نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، اریک اشمیث یکی از موسسان اولیه گوگل و رئیس شرکت آلفابت به تازگی در گفتگویی تصریح کرده که :« من خودم را با خوش شانسی تعریف می کنم و فکر می کنم تقریبا هر کسی که موفق بوده باید جمله اش را با این عبارت آغاز کند که من خوش شانس بوده ام.»

وی افزوده است: افراد باید بگویند من خوش شانس بودم که به دنیا آمدم. خوش شانس بودم که باهوش شدم و از زندگی خانوادگی بهره مند بودم و به خوبی تربیت شدم.

اشمیث سپس خودش را مثال زده که در خانواده ای با پدر اقتصاددان به دنیا آمده و وی خانواده خود را در زمان جوانی اشمیث به ایتالیا برده است. او در این مورد گفته است: این سفر در زمانی اتفاق افتاد که مردم مثل امروز زیاد مسافرت نمی کنند و لذا بزرگ شدن در ایتالیا بسیار عجیب بود و من را واقعا تغییر داد.

وی سپس در مورد امریکا به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: این مساله نگاه و دیدگاه من را به دنیا عوض کرد. من به عنوان یک امریکایی فکر می کنم که آمریکایی ها بسیار بسیار بر روی مسائل محلی تمرکز دارند و حتی در دنیای امروز هم همین گونه باقی مانده اند و بر روی مسائل جهانی تمرکز نمی کنند.

اشمیث که هم اکنون ۶۳ ساله است در دانشگاه پرینستون معماری خوانده ولی خود را یک معمار بد و در عوض مهندسی خوب توصیف کرده و از اینکه بر روی کار و آشنایی با رایانه ها وقت گذاشته اظهار خرسندی کرده است. او که ثروت خالصش به ۱۲.۷ میلیارد دلار می رسد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ مدیرعامل گوگل بود.

کد مطلب 4494864

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