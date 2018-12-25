موسس گوگل: موفقیت خوش شانسی می خواهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، اریک اشمیث یکی از موسسان اولیه گوگل و رئیس شرکت آلفابت به تازگی در گفتگویی تصریح کرده که :« من خودم را با خوش شانسی تعریف می کنم و فکر می کنم تقریبا هر کسی که موفق بوده باید جمله اش را با این عبارت آغاز کند که من خوش شانس بوده ام.»

وی افزوده است: افراد باید بگویند من خوش شانس بودم که به دنیا آمدم. خوش شانس بودم که باهوش شدم و از زندگی خانوادگی بهره مند بودم و به خوبی تربیت شدم.

اشمیث سپس خودش را مثال زده که در خانواده ای با پدر اقتصاددان به دنیا آمده و وی خانواده خود را در زمان جوانی اشمیث به ایتالیا برده است. او در این مورد گفته است: این سفر در زمانی اتفاق افتاد که مردم مثل امروز زیاد مسافرت نمی کنند و لذا بزرگ شدن در ایتالیا بسیار عجیب بود و من را واقعا تغییر داد.

وی سپس در مورد امریکا به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: این مساله نگاه و دیدگاه من را به دنیا عوض کرد. من به عنوان یک امریکایی فکر می کنم که آمریکایی ها بسیار بسیار بر روی مسائل محلی تمرکز دارند و حتی در دنیای امروز هم همین گونه باقی مانده اند و بر روی مسائل جهانی تمرکز نمی کنند.

اشمیث که هم اکنون ۶۳ ساله است در دانشگاه پرینستون معماری خوانده ولی خود را یک معمار بد و در عوض مهندسی خوب توصیف کرده و از اینکه بر روی کار و آشنایی با رایانه ها وقت گذاشته اظهار خرسندی کرده است. او که ثروت خالصش به ۱۲.۷ میلیارد دلار می رسد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ مدیرعامل گوگل بود.