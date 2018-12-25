به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، اصغر همت و مریم کاظمی به‌ همراه ۲ مقام مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عیادت حسین محب‌اهری پیشکسوت هنر نمایش و سینمای کودک و نوجوان رفتند و با او گفتگو کردند.

حسین محب اهری که پس از طی‌کردن مراحل درمان از بیمارستان به منزل منتقل شده است در این دیدار به بیان خاطره‌هایش از فعالیت‌های هنری به‌ ویژه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت.

در این ملاقات محمدرضا کریمی‌صارمی مدیر کل سینمایی و تئاتر و حامد رهنما مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز حضور داشتند و برای این هنرمند محبوب عرصه کودک و نوجوان آرزوی سلامتی کردند.

حسین محب‌اهری پیشکسوت هنرهای نمایشی و سینما و تلویزیون در سال‌های اخیر دچار یک بیماری سخت شده است و به تازگی بر اثر این بیماری در بیمارستانی در تهران بستری شد و همچنان در حال طی‌کردن مراحل درمان است.

وی در چند سال گذشته همچنین در ۲ نمایش «خاله‌ مرجان و خروس» و «کلوچه دارچینی» هر ۲ به کارگردانی مریم کاظمی و از تولیدات کانون نقش‌آفرینی کرده است.