سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنظیم پیش نویس تفاهمنامهای با کانون سندروم داون استان گیلان، گفت: قرار است براساس این تفاهم نامه از این پس بچههای سندروم داون در کنسرتهای موسیقی که در استان گیلان برگزار می شود حضور داشته باشند.
معاونت هنری و سینمایی اداره کل ارشاد گیلان با بیان اینکه کودکان کار و کودکان دارای بیماریهای خاص نیز در این برنامههای حضور خواهند یافت، بیان کرد: با توجه به شرایط سخت زندگی کودکان کار و همچنین کودکان دارای بیماریها خاص تلاش شده تا با اجرای این طرح برای ساعتی آنها را از فضای سخت زندگیشان جدا کنیم.
وی همچنین در ادامه با اشاره به افزایش قیمت بلیط کنسرتهای پاپ و سنتی، اظهارکرد: معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و بهرهمندی همه شهروندان از این فضا اقدام به اختصاص دو ردیف در هر کنسرت موسیقی به افراد با بضاعت مالی محدود کرده است.
مصباح افزود: بعد از برگزاری جلسه با موسسات برگزارکننده کنسرتهای موسیقی پاپ و سنتی در استان گیلان از این موسسات خواسته شده که بلیط دو ردیف از هر کنسرت خود را با قیمتهای نازل در نظر بگیرند تا افراد دارای بضاعت مالی محدود نیز بتوانند از این برنامهها بهرهمند شوند.
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