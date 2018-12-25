برداشت های عامیانه از اثرات کافئین

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه یکی از پر مصرف‌ترین ترکیبات غذایی-دارویی کافئین‌ و یا محصولات متشکل از آن‌ هستند. نتایج تازه ترین همه پرسی در ایران نشان می دهد که ایرانی‌ها بیشترین تاثیر کافئین را بر بی‌خوابی می‌دانند. در حالی که نسبت دادن مصرف کافئین به بی‌خوابی یک استدلال غیر علمی بوده و بیشتر شبیه یک اصطلاح عامیانه است.

نتایج همه پرسی مرکز تحقیقاتی دکتر ولف بیانگر آن است که چیزی در حدود ۷۰ درصد ایرانی‌ها بر این باورند که کافئین و ترکیبات آن باعث بی‌خوابی می‌شود. از سویی تعدادی معتقدند که مصرف کافئین موجب افزایش انرژی و برخی نیز فکر می‌کنند کافئین باعث زرد شدن دندان‌ها می‌شود. و در نهایت بخش دیگری از مردم هم بر این باورند که کافئین سبب تحریک سلول‌ها و تپش قلب می‌شود. تمام نتایج به دست آمده از این تحقیقات میدانی حول باورهای شایع در جامعه و تجربیات شخصی افراد از مصرف کافئین به صورت خوراکی است.

این در حالی است که نتایج علمی این تحقیق با آنچه که مردم از تاثیرات کافئین بر بدنشان می‌دانند، متفاوت است.

تحقیقات گسترده دکتر ولف و همکارانش به هشت اثر کلیدی کافئین بر اعضای بدن اشاره دارد.

در قدم نخست با توجه به تخصص این مرکز تحقیقاتی در زمینه پوست و مو، مشخص شد که کافئین با ترکیبی خاص به نام کمپلکس کافئین می‌تواند باعث جلوگیری از ریزش موی ارثی ‌شود. علاوه بر کنترل ریزش مو می‌تواند تأثیر مطلوبی بر روی پیشگیری از سرطان سینه داشته باشد که این روزها در ایران نیز بسیار شایع است. همچنین کافئین می‌تواند از شما در مقابل دیابت نوع ۲ محافظت کند. ضمنا در این تحقیقات مشخص شد که کافئین می‌تواند از ابتلا به سرطان کبد و پوست نیز جلوگیری کند.

اما نکته کلیدی این تحقیقات در این است که تمام فواید کافئین و تاثیرات مثبتش به صرف نوشیدن قهوه محقق نمی‌شود. به عنوان مثال برای تاثیر کافئین بر جلوگیری از ریزش ارثی مو، می بایست کافئین را از طریق پوست سر به فولیکول های مو رساند که آن هم به واسطه‌ مصرف لیکویید و یا شامپوهای دارای کمپلکس کافئین امکان پذیر است.

مجتبی امیری متخصص پوست و مو، در خصوص نتایج این تحقیقات میدانی، می‌گوید: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر بیشترین پارامتر یعنی بی خوابی با کمترین پارامتر یعنی تحریک سلولی تنها ۱۰ درصد است و همین تاثیر تحریک سلولی است که تمایل مردم را در اغلب کشورهای جهان در انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی به سمت محصولات حاوی کافئین سوق داده است.

وی افزود: مرکز تحقیقات دکتر ولف برای این گرایش به سمت محصولات حاوی کافئین، یک پاسخ علمی محکم یافته است و ثابت کرده است که ترکیب کمپلکس‌کافئین از مو در مقابل اختلالات هورمونی محافظت می‌کند. کافئین کمک می‌کند تا از حمله تستسترون به موها که خود سبب محدود کردن انرژی رسانی به آنها می‌شود، جلوگیری کند.