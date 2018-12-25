به گزارش خبرگزاری مهر واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران با همکاری اداره آموزش راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از دوچرخه‌سواران محدوده بازار، تقدیر کردند.

در این مراسم که در ساعات اولیه صبح برگزار شد، به شهروندان دوچرخه‌سواری که از تقاطع خیابان‌های پانزده خرداد و ناصرخسرو عبور می‌کردند، کلاه ایمنی و دستکش ویژه دوچرخه‌سواری اهدا شد و با آن‌ها درباره تأثیر دوچرخه‌سواری شهروندان بر میزان کاهش آلودگی هوای شهر و تندرستی شهروندان صحبت شد.

در این مراسم یعقوب آزاده‌دل، مدیر واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره ضرورت ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری و تأثیر آن بر سلامت شهروندان و هم‌چنین سرگرد مسلم موسوی درباره تأثیر استفاده از این وسیله نقلیه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر صحبت کردند.

بیش از ۱۰ دوچرخه‌سواری که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند از اقشار مختلف جامعه با سن و سال متفاوت بودند.

پیرمرد ۷۳ ساله‌ای که همه جای دوچرخه‌اش را گل آرایی کرده بود و حدود ۶ سال است برای رفتن به سرکار از دوچرخه استفاده می‌کند، می‌گوید: از جوانان خواهش می‌کنم از دوچرخه استفاده کنند تا هم تندرست باشند و هم آلودگی هوای شهر کمتر شود.

حامد، پسر ۳۶ ساله‌ای که تبعه کشور افغانستان است می‌گوید: ۱۷ سال است از دوچرخه استفاده می‌کنم. اگر مردم با دوچرخه رفت‌وآمد کنند هم هوای شهرمان پاک شود و هم حال خودمان خوب می‌شود.

رضا، مرد ۴۵ ساله‌ای است که هر روز از خیابان کمالی تا بازار را با دوچرخه رفت‌وآمد می‌کند و می‌گوید: از دوچرخه‌سواری لذا می‌برم و انرژی می‌گیرم.

او بزرگ‌ترین مشکل دوچرخه سواری را در تهران، حضور موتورسواران خاطی در خیابان‌ها می‌داند و می‌گوید: متأسفانه اغلب موتورسوارها به هیچ قاعده و قانونی پای‌بند نیستند و جان و سلامتی مردم برایشان اهمیتی ندارد. آن‌ها بی‌محابا از کنار دوچرخه‌سواران و عابران پیاده رد می‌شوند و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت، گاهی موجب وارد کردن صدمه و آسیب به دوچرخه‌سواران می‌شوند.

علی آراسته، ۶۸ ساله با انتقاد از رانندگان موتور، تاکسی و اتوبوس می‌گوید: رانندگان وسایل نقلیه موتوری برای دوچرخه‌سواران هیچ حقی قائل نیستند و آن‌ها را در شهر اضافی می‌دانند.

او با نشان دادن زخم‌های پایش به مصدومیت چند روز پیش خود اشاره می‌کند و می‌گوید: موتوری‌ها باعث شدند داخل جوی آب بیافتم و پایم زخمی شود و کلاهم بشکند.

او به ضرورت آموزش همگانی به مردم در خصوص رعایت حال و حقوق عابران پیاده و دوچرخه‌سواران اشاره کرد و گفت: مردم باید در خصوص عبور و مرور و رانندگی در شهر مدام آموزش ببینند و بدانند که دوچرخه‌سواران هم در این شهر حقوقی دارند و در رفت‌وآمدهای شهری، اولویت با عابر پیاده، سپس دوچرخه‌سوار و پس از آن، وسایل نقلیه موتوری است.