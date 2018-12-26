به گزارش خبرنگار مهر، موسسه گفتگوی دینی وحدت با مدیریت «حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا» بیش از یک دهه است که در فضای گفتگوی دینی و کشورهای عربی فعالیت می کند و تاکنون چهار کتاب «اویس خمینی؛ شهید حسین الحوثی و جنبش انصارالله یمن»، «نگاه از بیرون: تحلیل روزنامه نگاران جهان عرب از فتنه ۸۸»، «ره یافتگان؛ خاطرات و تحلیل های شخصیت های غربی از گرایش شان به اسلام» و ترجمه کتابی در تبیین عقاید اسلامی و شیعی نوشته عصام العماد، نویسنده یمنی را منتشر کرده است.

این موسسه اکنون هفت کتاب در دست انتشار دارد که در حال رایزنی با ناشران برای انتشارشان است.

سنبنی حضارة الغد

مجموعه سخنرانی‌های «حسن رحیم پور ازغدی»، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره تمدن اسلامی و مسائل جهان اسلام و رویکردهای بین المللی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است که به عربی ترجمه و سپس ویرایش ادبی و در گام بعدی تحقیق و تصحیح شده و آماده انتشار است.

القصة المضادة للاستبداد الإیرانی: وثیقة المشروع الغربی لصناعة التشیع البریطانی

اندیشکده آمریکایی اتحاد برای روابط راهبردی دانشگاه آیروزانا توسط نویسنده آمریکایی، جفری هالورسون، پژوهشی راهبردی را منتشر کرده است که در آن بعد از تأکید بر خطر سلاح هسته ای در دست حاکمیتی دیکتاتور و حامی تروریست در جهان مانند ایران! تشریح نموده است که انقلاب اسلامی ایران با بازسازی حادثه عاشورا به پیروزی رسید. در انقلاب اسلامی ایران، شاه یزید زمان و خمینی حسین زمان بود و مردم شیعه ایران از حسین زمان علیه یزید زمان حمایت کردند. او تأکید دارد که برای سرنگون سازی جمهوری اسلامی ایران باید این دوگانه امروز هم علیه جمهوری اسلامی بازسازی شود و این بار جمهوری اسلامی ایران و رهبرانش، یزیدیان زمان شوند. او بهترین گزینه را برای ایفای نقش حسینِ مظلوم دوران، خانواده و مرجعیت شیرازی معرفی می کند و در این باره توصیه هایی ارائه کرده است.

موسسه گفتگوی دینی وحدت این سند را به عربی ترجمه کرده است و در حال نوشتن پاورقی‌های انتقادی و توضیحی برای این سند است.

هکذا رأیت إیران: واقع الحیاة الإجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة فی إیران بأقلام مصریة

این کتاب شامل خاطرات، مقالات، مصاحبه‌ها و اخبار رسانه‌ای بازدید فعالان فکری و فرهنگی و سیاسی و رسانه‌ای کشور مصر از ایران بعد از سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک است. کتاب به شکل الکترونیک در اینترنت و کتابخانه های اینترنتی منتشر شده است و از آن استقبال زیادی شده است.

آفاق الوحدة و التعایش

فعالیت‌های رسانه‌ای موسسه گفتگوی دینی وحدت در رسانه‌‏های عربی زیاد بوده است. در این زمینه مجموعه مقالات، گفتگوهای رسانه‌ای، خاطرات، سفرنامه‌ها و... در قالب این کتاب جمع آوری و آماده انتشار است. محتوای این کتابها درباره وحدت و همزیستی اسلامی، گزارش های تحلیلی از فضاهای فکری و فرهنگی جهان عرب، بیداری اسلامی، روابط ایران و کشورهای عربی، تبیین مبانی فکری رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره) و... است.

شهید العلم: مذکرات الشهید النووی الإیرانی الدکتور شهریاری

کتاب «شهید علم» خاطرات شهید هسته ای ایران «مجید شهریاری» است که به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شده و به هم اکنون به زبان عربی ترجمه شده و آماده انتشار برای مخاطبان عرب زبان است.

نمط حیاة طالب العلوم الدینیة

این کتاب ترجمه بخشی از کتاب «راه و رسم طلبگی» نوشته«محمد عالم زاده نوری» است که با زبانی شیرین و قلمی روان به مسائل مورد نیاز طلاب می پردازد. بخشی از این کتاب در قالب نامه نگاری دو برادر و تیپ شناسی طلاب حوزه، به فرصت ها و تهدیدهای حوزه علمیه اشاره شده است. این کتاب برای جوانانی که در حال مطالعه و شناسایی حوزه و انتخاب مسیر طلبگی هستند مناسب است و در فضای فارسی زبانان با استقبال فراوانی مواجه شده است.

احتجاجات إیران فی عیون الإعلام العربی

در این کتاب مجموعه ای از مقالات نویسندگان و روزنامه نگاران کشورهای مختلف عربی همسو با ایران و خط مقاومت درباره اعتراضات و آشوب‌های سیاسی اواخر سال ۱۳۹۶ در ایران جمع آوری و در قالب کتاب تنظیم شده است.