هنوز علت فوت راننده اتوبوس نهایی نشده است

دکتر مسعود قادی پاشا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی علت فوت راننده حادثه دیروز دانشگاه آزاد گفت: کار کارشناسی تخصصی اولیه توسط متخصصان پزشکی قانونی انجام و جهت اظهار نظر درباره سکته قلبی به عنوان علت فوت، نمونه های لازم اخذ شد.

وی با بیان اینکه هنوز نتیجه آزمایش های تخصصی لازم در این رابطه واصل نشده است، گفت: جهت بررسی های بیشتر نمونه های اخذ شده در حال بررسی است. پس از اینکه نتیجه آزمایش های اخذ شده، واصل شود به همراه بررسی معاینات اولیه در رابطه با کالبدشکافی نظر نهایی در رابطه با سکته قلبی به عنوان عامل فوت راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام می شود.

مدیر پزشکی قانونی تهران در رابطه با روند احراز هویت جانباختگان حادثه روز گذشته دانشگاه آزاد گفت: ۷ پیکر احراز هویت قطعی شده و به خانواده ها تحویل داده شدند، دو پیکر نیز هنوز خانواده هایشان جهت تحویل مراجعه نکرده اند.

به گفته قادی پاشا، محمدعلی ابوالفتحی راد و سارا ابوالفتحی راد دو جان‌باخته ای هستند که هنوز خانواده های آنها برای تحویل پیکرشان به پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود این دو پیکر مربوط به پدر و دختری است که برای انجام امور فارغ التحصیلی دختر در دانشگاه حضور داشتند.