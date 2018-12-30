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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۷

بر اساس لایحه بودجه ۹۸؛

تعیین اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی برای وام شهریه دانشجویان

تعیین اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی برای وام شهریه دانشجویان

بر اساس لایحه بودجه ۹۸ وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس بند «ب» تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۸، ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد.

وجوه مذکور تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور به صندوق های مربوط برگشت داده می شود تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود.

بر اساس بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۸، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد.

اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام هستند.

کد مطلب 4496052

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