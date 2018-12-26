تعیین تکلیف پروژه پل گیشا تا تابستان آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حبیب زاده رییس کمیته عمران شورای شهر تهران صبح امروز از پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های چمران و جلال آل احمد، زیر گذر استاد معین و تقاطع بلوار دهکده المپیک بزرگراه شهید حکیم بازدید کرد.

در این بازدید که محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران و ایرج معزی معاون عمرانی شهردار تهران حضور داشتند، مسئولان پروژه توضیحات لازم را ارائه کردند.

طبق گفته مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه چمران - جلال آل احمد (پل گیشا) این پروژه تا اخر تابستان سال اینده افتتاح خواهد شد.

در جریان بازدید از این پروژه، اعضای شورای شهر بر ضرورت تسریع در اقدامات عمرانی تاکید کردند.