«دال» در تالار وحدت کنسرت می دهد/ فرود «کلاغ سفید»

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت گروه موسیقی «دال» ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۱۳ دی با اجرای آثار منتخب این گروه در تالار وحدت تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.

گروه «دال» در کنسرت پیش رو که بعد از مدت ها دوری از اجراهای زنده برگزار می شود، تصمیم دارد علاوه بر اجرای آثار منتخب در آلبوم های «گذر اردیبهشت» و «کلاغ سفید» تعدادی از آثار جدید خود را نیز در حضور مخاطبان اجرا کند. این در حالی است که طبق شنیده ها آثار تازه این گروه از جمله قطعاتی خواهند بود که طرفداران را با غافلگیری مواجه می کند.

گروه «دال» در اسفند ۱۳۹۲ با انتشار تک آهنگ «آوازم را می‌رقصیدی» شکل گرفت. دال در سال ٩٣ چند تک آهنگ دیگر در فضای مجازی منتشر کرد و در همان سال قطعه طعم شیرین خیال را برای تیتراژ فیلمی با همین نام از کمال تبریزی ساخت. اولین موسیقی گروه دال با نام گذر اردیبهشت در بهار ٩٥ منتشر و جزو پر فروش ترین موسیقی‌های سال شد.

اعضای این گروه را امین هدایتی خواننده، شایان شکرآبی آهنگساز و پیانو، غزل مهدوی شاعر و ترانه سرا و یزدان بهمنی سازهای هندپن و کوبه ای و میلاد سعدی سازهای کوبه‌ای تشکیل می دهند. همچنین فرشاد رضایی گیتار باس و آرش آذر نوازنده دودوک نیز گروه «دال» را همراهی می‌کنند.