تجهیزات پزشکی کشور نیازمند دسترسی به بازارهای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسائلی، در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران، با اشاره به اینکه، برگزاری این نمایشگاه ها فرصت مناسبی را برای به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و تخصصی با هدف گسترش و توسعه پژوهش و فناوری در صنعت داخلی را فراهم می کند، اظهارداشت: توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است و توسعه پژوهش و فناوری یکی از پیش نیازهای آن به حساب می آید.

وی افزود: در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، محدود کردن تقاضای کل به تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد چرا که سرمایه‌ گذاری‌های گسترده و بلندمدت، زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که امکان صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت همچنین تصریح کرد: صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به تولید پایدار و کامل شدن چرخه تامین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت کمک کند.

مسائلی گفت: امروزه حضور در بازار های بین المللی و توسعه صادرات اهمیت دارد در همین راستا یکی از مهمترین اهداف اداره کل تجهیزات پزشکی، رشد ده برابری صادات تجهیزات پزشکی نسبت به سال گذشته است.

به گفته مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در یک اقتصاد صادرات‌محور، منابع تولید بر مزیت‌ها متمرکز شده و از مزایای تجارت با دنیای خارج استفاده بهتری می‌شود، گرچه در حال حاضر با وجود تحریم های ظالمانه، موانعی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما راه گذر و گذار از تحریم، تلاش بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه کشورمان در حال حرکت به سمت بلوغ است، گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها باید به سمت تجاری سازی و صنعتی کردن تولیدات خود پیش روند و رقبای داخلی و خارجی تولیدات خود را بشناسند.