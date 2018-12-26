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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

با حکمی از سوی رشیدیان:

مدیرکل جدید حراست سازمان حج و زیارت معرفی شد

مدیرکل جدید حراست سازمان حج و زیارت معرفی شد

حجت الاسلام والمسلمین حسین نوروزی با حکم علی رضا رشیدیان به عنوان مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت معرفی و از خدمات قاسم نصیری مدیرکل سابق حراست تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  آیین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید حراست سازمان حج و زیارت با حضور رییس سازمان حج و زیارت و جمعی از معاونان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات قاسم نصیری مدیرکل سابق حراست سازمان حج و زیارت تقدیر به عمل آمد و حجت الاسلام والمسلمین حسین نوروزی نیز با حکم علی رضا رشیدیان به عنوان مدیرکل جدید حراست سازمان حج و زیارت معرفی شد.

متن کامل حکم انتصاب مدیرکل جدید حراست به شرح ذیل است:

حجت الاسلام جناب آقای حسین نوروزی با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "مدیر کل حراست"سازمان حج و زیارت منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و استمداد از ائمه معصومین علیهم السلام در انجام تکالیف قانونی و بهره گیری از تجارب ارزشمند قبلی در راستای سیاست های سازمان و با همکاری مخلصانه، صادقانه، هماهنگ و منسجم مدیران و سایر کارکنان در انجام این وظیفه خطیر و خدمتگزاری به زائرین در پرتو ارزش های متعالی اسلام با ایجاد بستری امن توأم با آرامش و ثبات موفق باشید.

حجت الاسلام والمسلمین حسین نوروزی پیش از این مدیر کل حراست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

کد مطلب 4496511
ساناز باقری راد

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