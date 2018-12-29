به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلمان روغنی، در حاشیه بیست و دومین سمینار طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: با حمایت وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی غربالگری ناتوانی های اسکلتی عضلانی مدنظر قرار گرفته است.

‎این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق‌تخصص ستون فقرات افزود: یکی از دلایل شایع ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های اسکلتی عضلانی است که شامل بیماری‌های مختلفی همچون آرتروز، تنگی کانال نخاعی، استئوپروز، کمردرد و...، است و با مداخله زودرس می‌توان به این بیماران کمک چشمگیری کرد.

وی ادامه داد: این برنامه جهت اطلاع‌رسانی عمومی راه‌اندازی شده و تلاش کردیم از ظرفیت فضای مجازی مجاز در این زمینه بهره‌مند شویم و بایدها و نبایدها را در این زمینه ارائه داده و باورهای درست و غلط را نشان دهیم تا بتوانیم در پیشگیری اولیه از این بیماری‌ها موفق عمل کنیم.

سلمان روغنی تصریح کرد: اجرای این برنامه در جهت کاهش بار بیماری‌ها، کاهش ناتوانی‌های جسمی در سن بالا و کاهش هزینه‌های بیماران و سازمان‌های بیمه‌گر است و بنابراین با بهره‌مندی از این ظرفیت می‌توان به نتایج و موفقیت‌های زیادی دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: در گام نخست با زبان ساده این اطلاع‌رسانی را از طریق اینستاگرام تحت عنوان ستون فقرات، مفاصل وعضلات( spine_master‎) را برای مردم انجام می‌دهیم و این مسئله تحت

‎حمایت علمی مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی انجام گرفته است.

‎این استاد دانشگاه گفت: مطالب ارائه شده در فضای مجازی کاملا مبنای علمی داشته و توسط اساتید دانشگاه به زبان ساده نوشته می شود و سعی می‌کنیم باورهای درست را جایگزین باورهای غلط کرده و همزمان از سردرگمی بیماران در زمینه درمان بکاهیم.