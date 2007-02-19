نمایشگاه کتابهای اسلامی در عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، برنامه های فرهنگی که کمیته زنان در مجمع جهانی جوانان مسلمان با عنوان " عزت من در هویت من است" را تنظیم کرده، هفته آینده در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتابهای اسلامی در جده برگزار می شود.

سخنرانیهای روزانه و برنامه های این نمایشگاه تخصصی است و ضمن ارائه کتب و نوارهای اسلامی، کلاسهای سخنرانی و مراسم شرعی نیز برگزار می شود.

این سخنرانیها و برنامه های فرهنگی دینی به منظور ارتقاء سطح آموزش دینی مادران، چگونگی برخورد با کودکان، آشنا کردن کودکان از همان اوان کودکی با معانی و تدابیر قرآنی است.

فعال سازی زنان مسلمان و ارتقاء سطح دینی و بیدارسازی اجتماعی آنها از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است .