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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۱۳

نمایشگاه کتابهای اسلامی در عربستان برگزار می شود

نمایشگاه کتابهای اسلامی به منظور ارائه کتب و نوارهای اسلامی و برگزاری نشستهای دینی، هفته آینده در عربستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، برنامه های فرهنگی که کمیته زنان در مجمع جهانی جوانان مسلمان با عنوان " عزت من در هویت من است" را تنظیم کرده، هفته آینده در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتابهای اسلامی در جده برگزار می شود.

سخنرانیهای روزانه و برنامه های این نمایشگاه تخصصی است و ضمن ارائه کتب و نوارهای اسلامی، کلاسهای سخنرانی و مراسم شرعی نیز برگزار می شود.

این سخنرانیها و برنامه های فرهنگی دینی به منظور ارتقاء سطح آموزش دینی مادران، چگونگی برخورد با کودکان، آشنا کردن کودکان از همان اوان کودکی با معانی و تدابیر قرآنی است.

فعال سازی زنان مسلمان و ارتقاء سطح دینی و بیدارسازی اجتماعی آنها از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است .

کد مطلب 449817

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