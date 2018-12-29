استوکس و تقوی از اواسط هفته در تمرین تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تراکتورسازی در حالی در تبریز پیگیری می شود که سرمربی این تیم در ایران حضور ندارد. محمد تقوی که در تعطیلات نیم فصل عازم انگلستان شده بود، کماکان در این کشور به سر می برد و از روز دوشنبه یا سه شنبه با حضور در تبریز تمرینات تیمش را شخصا زیر نظر می‌گیرد.

همچنین آنتونی استوکس مهاجم سرخ پوشان که چند هفته پایانی لیگ برتر را هم در خدمت این تیم نبود تا شائبه جدایی اش از سرخ پوشان ایجاد شود، همراه با تقوی به تبریز برگشته و همزمان با وی در تمرینات سرخ پوشان شرکت خواهد کرد.