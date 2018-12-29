به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در جوامع مدرن «زندگی در مکانی مناسب» یکی از سه شاخص برتر خوشبختی است. با این وجود پیدا کردن و دست یافتن به خانه مطلوب کاری بسیار دشوار و طاقتفرسا است.
جستجو برای یافتن آپارتمان دلخواه مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری است که با روشهای سنتی و با وجود دغدغههای موجود امری دشوار و پیچیده به حساب میآید، به طوری که با بررسیهای به عمل آمده هر فرد برای یافتن آپارتمان مورد نظر خود در تهران، باید دست کم به ۳۰ آژانس املاک مراجعه کند که این مراجعه به ۵ تا ۱۰ بازدید از آپارتمانهای مختلف ختم خواهد شد.
صرف هزینه و زمان این مراجعات برای هیچ یک از ما دور از ذهن نیست، تقبل هزینه مالی و انرژی یافتن خانه و از سوی دیگر از دست دادن زمان مفید کاری از جمله خساراتی است که با آن مواجه خواهیم شد و باعث دشوار شدن فرآیند یافتن خانه مطلوب است.
راه حل چیست؟
در دهه اخیر و با پیشرفت فناوری، سبک زندگی انسانها بسیار تغییر کرده و در نهایت همه چیز برای آسایش جمعی انسانها به صورت آنلاین قابل دسترسی است تا افراد با صرفهجویی در وقت و انرژی، نیازمندیهای خود را برطرف سازند.
وبسایت ihome.ir با قابلیت دسترسی آسان به املاک بیشمار و هزاران فایل خرید آپارتمان و اجاره ملک گزینهای مفید در جهت بهرهوری بالا و جلوگیری از صرف هزینه و زمان جهت یافتن خانه دلخواه است.
با مراجعه به وبسایت ihome.ir، صدها هزار فایل اجاره یا خرید آپارتمان در تهران و دیگر شهرهای کشور در اختیار کاربران است. در این وبسایت میتوان ملک مورد نظر خود را از میان ۲ گروه اصلی یعنی رهن و اجاره یا خرید انتخاب کرد. سپس با استفاده از فیلترهای بسیار متنوع، جزئیات بیشتری نظیر متراژ، تعداد اتاق خواب، سن بنا، طبقه، موقعیت محلی، امکانات، حداقل و هزینه قیمت و... به جستوجوی خود اضافه کرد تا فرآیند جستوجوی ملک خود را دقیقتر کنید. در نهایت با انتخاب گزینه تماس، به آژانس املاک آگهی دهنده هدایت شده و مراحل نهایی اجاره یا خرید را طی میکنید.
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