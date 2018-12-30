افزایش ۳ برابری مرگ کودکان آمریکایی بر اثر مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، یافته های جدید نشان می دهد، شمار کودکان و نوجوانان آمریکایی که بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند در حال افزایش است.

بر اساس مطلبی که روز گذشته در یکی از روزنامه های رسمی ایالت متحده آمریکا منتشر شد، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ نزدیک به ۹ هزار کودک بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. به علاوه در طول ۱۸ سال گذشته این آمار سه برابر شده است.

به عقیده محققان آمریکایی، اعتیاد به مواد مخدر حدود ۲ دهه پیش به عنوان یک عارضه سلامت عمومی میان نوجوانان و جوانان سفید پوست آمریکا شایع بوده این در حالی است که امروزه این عارضه تنها محدود به جوانان نمی شود و به عنوان امری فراگیر میان همه قشرها به ویژه کودکان وجود دارد.

در حال حاضر بسیاری از کودکان و نوجوانان ایالت متحده آمریکا در مدرسه، خانه و محیط های عمومی در معرض استفاده از مواد مخدر و اعتیاد آورهای قوی قرار دارند.

آمارها نشان می دهد، شمار کودکانی که بر اثر سو مصرف مواد مخدر در بیمارستان بستری شده اند، طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دو برابر شده است.

به علاوه طبق بررسی های اخیر رسانه های آمریکایی، طی ۱۸ سال گذشته ۸ هزار و ۹۸۶ کودک و نوجوان بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

از میان ۷۳ درصد جان باختگان نیز شامل پسران بوده و نزدیک به ۸۸ درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله را تشکیل می دهند.

به علاوه نزدیک به ۳ هزار نفر از مرگ و میر نوجوانان علاوه بر مصرف مواد مخدر بر اثر استفاده از داروهای ضد افسردگی و الکل بوده است.

مرگ ۷ درصد از کودکان زیر ۴ سال بر اثر مصرف مواد مخدر

اما مصرف مواد مخدر در کشور آمریکا تنها به نوجوانان و جوانان محدود نشده و جان بسیاری از کودکان را هم گرفته است.

یافته ها نشان می دهد، نزدیک به ۷ درصد از کودکان زیر ۴ سال بر اثر این عامل جان خود را از دست داده اند. به علاوه ۴ درصد از کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال نیز به دلیل مصرف مواد افیونی جان باخته اند.

آمارهای جدید حاکی از آن است که مرگ اغلب کودکان و نوجوانان معتاد به دلایل غیر عادی بوده است. به طوریکه ۵ درصد این کودکان به دلیل خودکشی جان باخته و ۲.۴ درصد از آن ها به قتل رسیده اند.

به علاوه یک چهارم کودکان معتاد زیر ۵ سال و ۳۵ درصد از نوزادان نیز به قتل رسیده اند.

به گزارش سی ان ان و بر اساس اعلام اخیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالت متحده، در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر بر اثر سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.