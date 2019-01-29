دو برابر شدن مرگ کودکان زیر ۵ سال در پی افزایش استفاده از اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، آمار ها نشان می دهد، شمار شهروندان آمریکایی که با خود اسلحه یا سلاح گرم حمل می کنند، افزایش یافته و در پی آن تعداد کودکان زیر ۵ سالی که بر اثر شلیک گلوله جان باخته یا مجروح می شوند نیز دو برابر شده است.

کیت پریکت جامعه شناس خانواده و محقق دانشگاه ویکتوریا در نیوزلند می گوید: شمار کودکان زیر ۵ سالی که در اثر شلیک گلوله در آمریکا جان خود را از دست می دهند، به ویژه در خانواده هایی که در منزل سلاح گرم دارند، افزایش یافته و به امری نگران کننده تبدیل شده است.

تحقیقات نشان می دهد، شمار خانواده های سفید پوست آمریکایی که در خانه اسلحه یا سلاح گرم دارند، طی ۴۰ سال گذشته افزایش شدیدی داشته است. به طوریکه در سال ۱۹۷۶، ۴۹ درصد خانواده ها دارای اسلحه بوده و این رقم سال ۲۰۱۶ به ۷۲ درصد رسیده است.

به علاوه این افزایش آمار با دو برابر شدن مرگ کودکان این خانواده ها در مقایسه با دهه قبل همراه بوده است.

بر اساس مطالعات شمار مرگ کودکان طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به اوج خود رسید اما از آن زمان تا سال ۲۰۰۱ کاهش یافت. این روند از ۱۰ سال پیش مجددا افزایش پیدا کرد به طوریکه این رقم از ۰.۳۶ درصد مرگ میان هر ۱۰۰ هزار کودک یک تا چهار سال، به ۰.۶۳ درصد رسید.

آمارها حاکی از آن است که حداقل ۵ میلیون کودک آمریکایی در خانه به اسلحه دسترسی دارند و این امر احتمال خطر برای آنان را افزایش می دهد.

وندی سوانسون متخصص اطفال دراین باره می گوید: در حقیقت کودکان ما در محیطی نا امن زندگی می کنند و به راحتی به سلاح های گرم دسترسی دارند و این در حالی است که نمی تواند مانع استفاده آن ها از اسلحه در محیط خانه شد.

وی ادامه می دهد: کودکان با مشاهده اسلحه در خانه و به دلیل عدم شناخت نسبت به کارآیی آن، به سلاح دست زده و همین امر موجب افزایش آسیب به کودکان طی یک دهه گذشته شده است.