البرز میزبان پرندگان مهاجر/حضور ۱۰۰ گونه پرنده در تالاب «صالحیه»

حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هرساله البرز میزبان تعدادی از پرندگان مهاجر است، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ گونه پرنده در البرز شناسایی‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه تعدادی از این پرندگان به استان البرز مهاجر می‌کنند، گفت: تعدادی دیگر نیز استان البرز سکونتگاه دائمی‌شان است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز محل مناسبی برای سکونت پرندگان شکاری است، افزود: نماد محیط‌زیست البرز عقاب طلایی است که شاخص پرندگان شکاری در استان است.

لشکری بابیان این مطلب که بیشتر پرندگان مهاجر در زیستگاه‌ آبی حضور دارند، گفت: مهاجرت پرندگان به البرز در فصل موردنظر ثبت می‌شود.

دریاچه سد امیرکبیر و تالاب صالحیه سکونتگاه پرندگان مهاجر است

وی با تأکید بر اینکه دریاچه سد امیرکبیر و تالاب فصلی صالحیه در البرز محل مناسبی برای سکونتگاه پرندگان است، ادامه داد: در حال حاضر این دو سکونتگاه تالابی در البرز به‌صورت پهناور ثبت‌شده‌اند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز گفت: در حال حاضر با توجه به آبگیری‌ها و بارندگی‌های انجام‌شده پرندگان زیادی بخصوص پرندگان آبزی و کنار آبزی در این سکونتگاه‌ها حضور دارند.

لشکری با اشاره به اینکه خط سیر پرندگان مهاجر تقریباً بین‌المللی و بعضاً ملی است، گفت: بعضی از پرندگان از شمال کشور و از بیرون مرزها وارد و از مسیر رشته‌کوه‌های البرز در استان‌های قزوین، تهران و البرز حضور دارند تا به مناطق گرمسیر برسند.

شرایط تخم‌گذاری پرندگان در رودخانه پشت سد کرج فراهم نیست

وی بیان کرد: بعضی از گونه‌های پرندگان مهاجر اگر جای خوب تالابی، منبع غذایی و امنیت وجود داشته باشد برای همیشه در آن مکان می‌مانند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز با اشاره به اینکه رودخانه پشت سد کرج دریاچه مصنوعی است، گفت: در این مکان‌ها به دلیل عمق زیاد آب و برخی دیگر از شرایطی که دارند امکان تخم‌گذاری و جوجه آوری پرندگان به‌اندازه تالاب‌ها نیست.

لشکری اضافه کرد: تالاب فصلی صالحیه چند سالی است که آبگیری شده و در کنار آن پایش و نظارت محیط‌زیست و جوامع محلی این محل را به سکونتگاهی امن برای پرندگان مهاجر تبدیل کرده است.

حضور ۱۰۰ گونه پرنده در تالاب صالحیه

وی در پایان افزود: در حال بیش از ۱۰۰ گونه پرنده در تالاب فصلی صالحیه دیده‌شده است.

تالاب صالحیه واقع در روستای صالحیه شهرستان نظرآباد تنها تالاب استان البرز است. آب ورودی به این تالاب از سمت رودخانه کردان سرریز می‌شود. وسعت این تالاب با احتساب زمین‌های باتلاقی پیرامونی بیش از ۱۰ هزار هکتار بوده و قسمتی از آن نیز در استان قزوین واقع‌شده است.