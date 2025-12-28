بازگشت حیات به تالاب صالحیه با آغاز آبگیری زمستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فیروزی پیش از ظهر یکشنبه اظهار کرد: تالاب صالحیه هر ساله با آغاز فصل سرما میزبان پرندگان مهاجر برای زمستانگذرانی است، اما در سالهای اخیر بهدلیل عدم تخصیص حقآبه، کاهش نزولات آسمانی و همچنین چرای غیرمجاز دام سبک و سنگین، این تالاب با چالشها و تغییرات قابل توجهی مواجه شده بود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از این زیستبوم آبی بیان کرد: تلاش شده است با برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت، گامهای مؤثری در مسیر احیای تالاب صالحیه برداشته شود که تحقق کامل این هدف مستلزم همدلی، همکاری و ورود جدی تمامی دستگاههای مرتبط است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد اذعان کرد: تالاب صالحیه بهعنوان تنها تالاب استان البرز و بخشی از مرز مشترک استانهای البرز و قزوین، نقش مهمی در میزبانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی و همچنین جلوگیری از شکلگیری کانونهای گردوغبار ایفا میکند و حفاظت و احیای آن از اهمیت زیستمحیطی ویژهای برخوردار است.
