۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

بازگشت حیات به تالاب صالحیه با آغاز آبگیری زمستانه

کرج-رئیس محیط زیست نظرآباد از آغاز آبگیری تالاب فصلی و شکارممنوع صالحیه خبر داد و فت: با ورود آب به نخستین استخر این تالاب همزمان با شروع زمستان، دوباره امید به احیای زیست بوم زنده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فیروزی پیش از ظهر یکشنبه اظهار کرد: تالاب صالحیه هر ساله با آغاز فصل سرما میزبان پرندگان مهاجر برای زمستان‌گذرانی است، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم تخصیص حق‌آبه، کاهش نزولات آسمانی و همچنین چرای غیرمجاز دام سبک و سنگین، این تالاب با چالش‌ها و تغییرات قابل توجهی مواجه شده بود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از این زیست‌بوم آبی بیان کرد: تلاش شده است با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، گام‌های مؤثری در مسیر احیای تالاب صالحیه برداشته شود که تحقق کامل این هدف مستلزم همدلی، همکاری و ورود جدی تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد اذعان کرد: تالاب صالحیه به‌عنوان تنها تالاب استان البرز و بخشی از مرز مشترک استان‌های البرز و قزوین، نقش مهمی در میزبانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار ایفا می‌کند و حفاظت و احیای آن از اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار است.

