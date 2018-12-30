  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۹

بعد از ۲ سال وقفه؛

کنگو شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است

کنگو شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است

انتخابات ریاست جمهوری کنگو امروز یکشنبه با حضور ۲۱ نامزد مدعی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، انتخابات ریاست جمهوری کنگو بعد از ۲ سال وقفه، امروز یکشنبه بالاخره برگزار شد.

در این انتخابات، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند و باید دید چه کسی را برای جانشینی «جوزف کابیلا» که از ۲۰۰۱ در قدرت بوده است، انتخاب خواهند کرد.

این درحالی است که این انتخابات به دلیل تصمیم دولت برای محروم کردن یک میلیون و ۳۰۰ نفر از حق رای، به حاشیه کشیده شده است. از سوی دیگر، نامزدهای رقیب برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیز به تفاهم نرسیدند.

اگر همه چیز به خیر بگذرد، این نخستین انتخابات آرام جمهوری دموکراتیک کنگو از بعد از استقلال از بلژیک خواهد بود.

از ۲۱ نامزد موجود، ۳ نفر از آنها شامل «امانوئل رامازانی شاداری»، «مارتین فایولو» و «فلیکس تشیلومبو» از سایرین مهمتر هستند.

کد مطلب 4498955
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها