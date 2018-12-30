کنگو شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، انتخابات ریاست جمهوری کنگو بعد از ۲ سال وقفه، امروز یکشنبه بالاخره برگزار شد.

در این انتخابات، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند و باید دید چه کسی را برای جانشینی «جوزف کابیلا» که از ۲۰۰۱ در قدرت بوده است، انتخاب خواهند کرد.

این درحالی است که این انتخابات به دلیل تصمیم دولت برای محروم کردن یک میلیون و ۳۰۰ نفر از حق رای، به حاشیه کشیده شده است. از سوی دیگر، نامزدهای رقیب برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیز به تفاهم نرسیدند.

اگر همه چیز به خیر بگذرد، این نخستین انتخابات آرام جمهوری دموکراتیک کنگو از بعد از استقلال از بلژیک خواهد بود.

از ۲۱ نامزد موجود، ۳ نفر از آنها شامل «امانوئل رامازانی شاداری»، «مارتین فایولو» و «فلیکس تشیلومبو» از سایرین مهمتر هستند.