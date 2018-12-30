به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای لیگ واترپلو برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد قهرمان فصل گذشته رقابتها موفق شد چهار پیروزی از چهار بازی خود کسب کند.
علیرضا شهیدی پور سرمربی تیم دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پایان دو مرحله از مسابقات لیگ برتر واترپلو گفت: در پایان مرحله دوم رقابتها توانستیم بدون شکست در صدر گروه خود قرار گیریم. سطح کیفی رقابتها مانند سال گذشته است و تغییر خاصی ندارد.
سرمربی تیم واترپلو دانشگاه آزاد درباره بازی مقابل تیم رعد پدافند نیز گفت: تیم پدافند چند ملی پوش در اختیار دارد که در بازیهای آسیایی جاکارتا حضور داشتند و مدال برنز را کسب کردند. رعد تیم خوبی است. در بازی گذشته موفق شدیم با اختلاف این تیم را شکست دهیم اما این بار تیم رعد بر روی نقاط ضعف خود کار کرده بود و موفق شد بازی پایاپایی داشته باشد.
وی درباره دیر شروع شدن رقابتهای لیگ برتر واترپلو نیز گفت: مسابقات پس از بازیهای آسیایی و کمی دیر آغاز شد. به خاطر شرایط مالی و اقتصادی حاکم بر کشور هم تعداد تیمهای حاضر در لیگ کاهش یافت. فدراسیون مجبور شد و چاره ای نداشت. در نهایت باید دید در پایان رقابتها بازدهی چگونه خواهد بود.
شهیدی پور درباره صحبت های چیریچ، سرمربی تیم ملی واترپلو مبنی بر اینکه تیم ملی بازیکنان را آماده در اختیار باشگاهها می گذارد گفت: در ایران معمولا بازیکنان از تیم ملی وارد باشگاهها میشوند و این صحبت کاملا درست است چرا که باشگاهها در طول سال تمرینات مرتب و منظم برگزار نمیکنند. شرایط تمرینی تیم ملی از باشگاه ها بهتر است. در گذشته دانشگاه آزاد زمان طولانی تری برای برگزاری تمرینات و آماده سازی در رقابتهای لیگ داشت اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و تیم ملی برای تمرینات بازیکنان بهتر است.
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