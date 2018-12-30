تهدیدهای دشمنان را به فرصت تبدیل کنیم/لزوم حفظ انسجام و وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان سالروز حماسه ۹ دی در همدان بابیان اینکه همدان با دانش معرفت و عقلانیت شناخته شده است، اظهار داشت: حضور ارزشمند مردم همدان در پایداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گواهی بر این حقیقت است.

وی با تاکید بر اینکه اینطور نیست که دشمنان همیشه خارج از مرزها جامعه اسلامی را تهدید کنند و گاهی از بین جامعه افرادی را در مسیر تضعیف نظام قدم بر میدارند همان‌طور که در زمان پیامبر اکرم(ص) برخی با شایعه‌پراکنی قصد تضعیف جایگاه آن حضرت و قدرت سیاسی و اخلاقی در نظام اسلامی را داشتند، گفت: این دروغ‌پردازان و شایعه‌پراکنان بر اساس آنچه قرآن کریم می‌فرماید گروهی متشکل و در هم تنیده‌اند که اگر سازماندهی‌ نشده باشند دروغ و شایعه در جامعه انتشار نمی‌یابد و توطئه آنها نمی‌تواند جامعه اسلامی را تهدید کند.

نقشه‌های دشمنان همیشه به ضرر نظام اسلامی تمام نمی‌شود

حجت الاسلام ابوترابی با بیان اینکه جوانان و مردم با توجه به سخنان امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری باید مراقب باشند که از درون جامعه اسلام تهدید نشود، عنوان کرد: البته توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان همیشه به ضرر نظام اسلامی تمام نمی‌شود و اگر انسجام و وحدت خود را حفظ کرده و حول آموزه‌های قرآن و کلام پیامبر اکرم(ص) حرکت کنیم می‌توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد باتاکید بر اینکه باید مراقب کسانی که ممکن است از درون جامعه اسلامی آرمان‌های انقلاب را تهدید کنند؛ باشیم، اضافه کرد: آحاد ملت به ویژه جوانان باید با الهام گرفتن از رهنمودهای امام (ره) و بیانات مقام معظم رهبری اوضاع را رصد کنند.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: توطئه‌های دشمنان می‌تواند الگوی پرشی برای جامعه اسلامی باشد همانطور که در ابتدای انقلاب دفاع مقدس رقم خورد.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس جنگی که نظام سلطه بر ما تحمیل کرده بود را به فرصت تبدیل کرد و انقلاب اسلامی ایران هم اکنون به برکت خون شهدا در اوج اقتدار قرار دارد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد بابیان اینکه دست قدرت از آستین ملت قهرمان ایران بیرون آمده است، گفت: این اقتدار حاصل ایستادگی آنها در دوران دفاع مقدس است.

پیروزی های بی‌شمار انقلاب اسلامی از دل تبدیل توطئه‌های استکبار به فرصت ایجاد شده است امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیروزی های بی‌شمار انقلاب اسلامی از دل تبدیل توطئه‌های استکبار به فرصت ایجاد شده است اظهار داشت: ورود مخفیانه رئیس جمهور امریکا به عراق و اقرار به هزینه ۷ تریلیون دلاری بدون نتیجه؛ حاصل محصول اقتدار انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ملت ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان مطرح شده و اوج مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی قابل مشاهده است، عنوان کرد: سال ۸۸ مردم با آرامش پای صندوق رأی حضور یافتند.

وی بابیان اینکه فتنه دشمن در سال ۸۸ با خلق حماسه ۹ دی به بزرگی و عزت ایران تبدیل شد، گفت: پس از انتخابات سال ۸۸ و پس از اعلام نتیجه با تحریک فتنه‌گران؛ برخی به نتیجه رای گیری اعتراض داشتند.

حجت الاسلام ابوترابی با بیان اینکه نامزدهای ریاست جمهوری باید به قانون اساسی ملزم باشند و این خطاست که قانونمداری را زیر سئوال ببریم چراکه زیر سوال بردن قانون زمینه هرج و مرج و ناامنی را فراهم می‌کند، گفت: مهمترین درخواست مردم همواره التزام به قانون است و بر همین اساس مسئولان نیز باید قانونمدار باشند.

زیر پا گذاشتن قانون بی‌تفاوتی به منافع کشور است

وی زیر پا گذاشتن قانون را بی‌تفاوتی به منافع کشور برشمرد و با بیان اینکه امروز منافع ملی ما به منافع کشورهای اسلامی گره خورده و بی‌احترامی به قانون به معنی بی‌احترامی به منافع یک‌میلیارد ملت مسلمان است، گفت: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای تضعیف منافع امت اسلام است.

وی همچنین با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اعتراض مشکلی ندارند اما از رهگذر قانون نه در کف خیابان؛ عنوان کرد: اگر این نظام ولی فقیه نداشت و سکاندار دیروزش امام خمینی و امروزش مقام معظم رهبری نبود خداوند را شاهد می‌گیریم که امروز در ایران نامی از جمهوریت باقی نمانده بود.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ولی فقیه پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام است و کسانی که این جایگاه را تضعیف می‌کنند «استقلال»، «آزادی»، «جمهوری اسلامی» و «امنیت» را نشانه گرفته‌اند، گفت: اگر اسلام، قرآن، ولی فقیه عادل و قانون اساسی را قبول داریم نباید برخلاف رأی ولی فقیه بر روی مواضع غلط پافشاری کنیم.

هرکس در فتنه ۸۸ دخالت داشت باید پاسخگو باشد

وی در ادامه بابیان اینکه حماسه ۹ دی بستر انتخابات سال ۹۲ را فراهم کرد، گفت: هرکس در فتنه ۸۸ دخالت داشت باید پاسخگو باشد مگر اینکه توبه کند و اشتباه خود را بپذیرد کمااینکه سعه صدر نظام باعث شده فتنه‌گران امروز در حصر باشند وگرنه باید محاکمه می‌شدند.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد باتاکید بر اینکه حماسه ۹ دی نشان دهنده طرد افرادی است که امت اسلامی را در معرض تهدید قرار دادند، گفت: حضور امروز مردم در بزرگداشت حماسه ۹ دی نشانه همت ملت برای خروج از مشکلات است.

وی با بیان اینکه مردم در حالی در صحنه دفاع از انقلاب حضور دارند که با مشکلات اقتصادی درگیر هستید پس باید قدردان آنها بود، اضافه کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت در قلب دنیایی که دشمن ناامنی ایجاد کرده، پیام‌آور امنیت است و بسترهای علمی، بهداشتی، درمانی و تحکیم زیرساخت اقتصادی ملت ایران شکل گرفته است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ایران اسلامی کار بزرگی انجام داده است چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند در ۴ دهه بر مشکلات و تحریم‌ها غلبه کند، عنوان کرد: ایران به مقتدرترین کشور تبدیل و با همراهی خداوند، عنایت ائمه(ع) و تدبیر رهبری و حضور مردم از همه مشکلات با عزت و سربلندی خارج خواهد شد.