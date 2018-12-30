مادرجوان پشت میله های زندان/ چرخ خیاطی و بدهی ۲۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم سادات بانوی ۳۱ ساله یاسوجی است که بنا به تجارب چندین ساله خود در زمینه خیاطی تصمیم می‌گیرد برای تامین هزینه‌های خانه و به ویژه مخارج تحصیلی فرزندانش با دایر کردن یک تولیدی کمک حال همسر باشد.

ایده احداث یک تولیدی، عملی شد و مریم کار را آغاز کرد. ابتدای کار، همه چیز خوب پیش می رفت اما کم کم عدم فروش کالاهای تولیدی در سطح وسیع، این زن جوان را با یک شکست سنگین مواجه کرد، کار به جایی رسید که تمام تلاش های او برای رهایی از این مشکل راه به جایی نمی‌برد.

واردات کالاهای ارزان ترک و چینی هم مزید بر علت شده و حتی فروش بدون استفاده و سود محصولات این تولیدی کوچک مشتری چندانی نداشت و به دلیل پایین بودن همین تقاضا او ابتدا برای پرداخت حقوق معوقه سه نفر از نیروهای شاغل خود مجبور به فروش چرخ‌های خیاطی شد و در ادامه به دلیل اقساط پرداخت نشده از سوی بانک روانه زندان می‌شود.

بدهی ۲۰میلیونی، علت زندانی شدن مادر جوان

مبلغی که این خانم از دو بانک دولتی گرفته بود، بیشتر صرف اجاره‌بها و خرید پارچه شد اما با نوسان بازار در طول یک سال و اندی فعالیت او بدون هیچ استفاده‌ای به ضرر اجناس خود را به فروش می‌رساند اما باز از عهده محکوم‌ به برنمی‌آید و به ناچار از تاریخ ۵ تیر ماه سال گذشته روانه یکی از زندان‌های استان کهگیلویه و بویر احمدشد.

طبق تحقیقات ستاد دیه اصل بدهی به دو بانک رقمی معادل ۱۷۰ میلیون تومان بود که با تامین بخشی از محکوم‌به از سوی شخص مددجو و البته ارایه تسهیلات از سوی این نهاد حمایتی مبلغ یاد شده به ۲۰ میلیون تومان تنزل پیدا کرده اما با این وجود مشکلات مرد خانه و عدم پشتوانه مالی مانع آزادی این مادر است.

از کار افتادگی همسر و مشکل نگهداری فرزندان

بنابر استعلام به عمل آمده همسر این خانم که از کارگران میدان تره بار بوده و از این طریق امرار معاش می‌کرده است از سال ۹۳ به دلیل ضعف جسمی و در ادامه مشکلات عمیق روحی و انجام آزمایشات مکرر با تایید از کارافتادگی خانه نشین می‌شود.

این شخص که علاوه بر مخاطرات ذهنی گرفتار بیماری قند است در خانه‌ای کوچک و استیجاری در روزهای نبود مادر در خانه مسئولیت نگهداری از فرزندان ۷ و ۹ ساله را بر عهده دارد.

طبق تایید اداره ثبت اسناد و املاک استان و همچنین پلیس راهور ناجا اعضای این خانواده فاقد هر اموال منقول و غیرمنقولی هستند که با فروش آن قادر به تامین بدهی‌شان باشند.

اگرچه مسئولین زندان به دلیل شرایط حاد همسر و مشکلات فرزندان محصل او با رعایت قانون و تا آنجایی که مقررات به آن‌ها اجازه داده در اعطای مرخصی به این زندانی دریغ نداشته‌اند اما این خانم این روزها تنها برای یک مبلغ نه چندان سنگین در حبس به سرمی‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، گواهی بیماری همسر و دیگر موضوعا مربوط به بدهی زندانی نزد خبرگزاری مهر محفوظ است.

خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌ قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند.

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