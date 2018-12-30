ملت آگاه ایران فتنه های آینده دشمنان را خنثی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌ بابایی در تجمع ۹ دی ماه مردم قزوین که در خیابان شهدا برگزار شد، اظهار کرد: حماسه ۹ دی یوم الله است و نظام اسلامی برای حضور انقلابی و بصیرت بخش مردم آن را از ایام تاثیر گذار در انقلاب اسلامی می داند.

وی با بیان اینکه امروز بزرگترین حماسه ۹ دی حضور باشکوه مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب ما هدف بلندی داشت و بر همان اساس شروع شد و به پیروزی رسید.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به وصیت نامه شهدا مراجعه کنیم اهداف انقلاب را متوجه می شویم، همه شهدا به یک مفهوم مشترک اشاره داشتند که گفتند با انقلاب می خواهیم اسلام پیامبر، امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) را معرفی کنیم.

وی بیان کرد: اسلامی که در گذشته داشتیم اسلام عربستانی و وهابی بود و اصالت نداشت و همان اسلامی بود که فرزند پیامبر را قطعه قطعه و ائمه را شهید کردند.

حاجی بابایی با بیان اینکه دشمن می خواهد کارآمدی نظام را به چالش بکشد، ادامه داد: ما ادعا می کنیم که توانسته ایم اسلام ناب را به دنیا معرفی کنیم، موفق شدیم عراق را از دست کسانی که اسلام امریکایی داشتند خارج کنیم، در سوریه تنگه احد را از دشمن گرفتیم و امروز آمریکا می فهمد اسلام واقعی از ایران اسلامی فریاد زده می شود.

وی افزود: انقلاب، نفوذ خود را با اسلام ناب به نمایش گذاشته است، در اربعین حسینی ۳۰ میلیون نفر زائر حماسه عشق حسینی را به نمایش می گذارند و اسلام اهل بیت را معرفی می کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز استکبار در منطقه زمینگیر شده و به لطف الهی ایران اسلامی در دنیا پر آوازه شده است.

وی یادآورشد: امروز انقلاب اسلامی موجب شده تا یک تبعه آمریکایی کتاب فاطمه را بنویسد، اگر آمریکا از انقلاب اسلامی وحشت دارد بخاطر تاثیرگذاری انقلاب است.

روزنه های فتنه آمریکا را می بندیم

حاجی بابایی تصریح کرد: ۹ دی اگر کالبد شکافی شود مشکلات ریشه یابی می شود، وقتی ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند تا به دنیا بگویند دیگر ما را تحریم نکنید و ۴۰ میلیون رای را ببینید اما از یک روزنه که همان شب برای آمریکا باز شد و کبریت فتنه روشن شد ودر جنگل افتاد، آتشی به قلب ملت ایران زده شد مانند آتش کربلا و جنگ صفین و دشمن از این روزنه استفاده و آشوب بپا کرد تا به انقلاب آسیب بزند.

وی افزود: وقتی رهبری به میدان آمدند و فرمودند حاضرند جسم خود را اهدا کنند تا انقلاب بماند و این پیام به ملت رسید، همه به صحنه آمدند و به کسانی که به انقلاب و مسجد و عاشورا و مقدسات توهین و حمله کرده بودند نشان دادند ملت همیشه در صحنه است و پشت ولایت را خالی نمی کند.

حاجی بابایی بیان کرد: ملت ایران در ۹ دی، وقایع تاریخی عاشورا و مسجد کوفه را در مقابل خود دیدند و با حضور باشکوه فتنه گران را از میدان خارج کردند، امروز هم امده ایم تا امادگی خود را برای مقابله با فتنه سال آاینده اعلام کنیم.

حاجی بابایی تصریح کرد: آمریکا دنبال روزنه از داخل است و ۷ دی از روزنه هایی بود که استکبار می خواست به نظام آسیب برساند اما در ۹ دی ملت ما به صحنه آمدند و با غیرتی مثال زدنی از ولایت، اسلام و انقلاب بار دیگر دفاع کردند.

وی اظهار کرد: اگر در کوفه امام را شهید کردند چون مردم نبودند اما اگر امروز رهبری در برابر استکبار ایستاده است به واسطه پشتیبانی مردم است.

حاجی بابایی ادامه داد: انقلاب ما توانسته در همه صحنه های بین المللی موفق باشد و آمریکا را از منطقه فراری دهد به گونه ای که ترامپ شبانه و مخفیانه به عراق می رود، باید پرسید چرا شبانه و کوتاه می رود، ولی ۳۰ میلیون نفر در اربعین شرکت می کنند و همه از آنها میهمان نوازی می کنند که این موفقیت از دستاورد انقلاب است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: آمریکا متوجه شده با تفکر ایران اسلامی نمی تواند مقابله کرده و جنگ نظامی راه بیندازد زیرا قدرت آن را ندارد.

وی اضافه کرد: ایران امروز با موشکهای خود به بزرگترین قدرت نظامی منطقه تبدیل شده است به همین دلیل استکبار دنبال کاهش اقتدار نظامی ایران است و می خواهد قدرت موشکی و تکنولوژی ما را بگیرد اما نمی تواند.

حاجی بابایی با بیان اینکه اگر توان موشکی امروز را داشتیم در جنگ ۲۰۰ هزار شهید نمی دادیم، گفت: دشمنان می خواهند با جنگ اقتصادی به ما آسیب بزنند البته در اقتصاد نواقصی داریم که باید برطرف کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز با جرات می گوییم میلیونها جوان مانند حججی ها داریم که حاضرند از نظام، ولایت و انقلاب دفاع کنند و این دستاورد، دشمن را به وحشت انداخته است.

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وی یادآور شد: آمریکا دشمن هسته ای نیست بلکه دشمن تفکر قرانی، ولایی و اهل بیت ایران اسلامی است.

حاجی بابایی اضافه کرد: ما حرکتهایی که به مردم فشار می آورد را محکوم کرده و اعلام می کنیم دشمن دنبال تفرقه است.

وی اضافه کرد: چرا در آستانه ۹ دی یک اتوبوس ترمزش دچار مشکل می شود و دهها دانشجو کشته می شود، آیا اینها با برنامه نیست؟ به نظر می رسد در سال آینده عده ای به جمع فتنه گران خواهند پیوست که تاکنون انقلابی بودند و هرگز فکرش را نمی کنید.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: هشت سال دوران دفاع مقدس وشهدا را پشتوانه انقلاب خود می دانیم و اعلام می کنیم توطئه هایی در کار است تا انقلابیون را منزوی کرده و به کنار بزنند و آنها را بی تفاوت کنند تا به عبادت خود مشغول شوند.

وی اظهارداشت: توطئه دشمن این است که به انقلابیون بگویند در مقابل برخی مسائل سکوت کنید و بی تفاوت باشید اما اینگونه نخواهد شد.

دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید متحول شود



وی با انتقاد از عملکرد سه قوه اظهارداشت: نیروی انقلابی باید مشکل دولت و مجلس و قوه قضاییه را بگوید و بی تفاوت نباشد، امروز ملت معتقد است که دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید انقلابی عمل کند.

حاجی بابایی گفت: این وضعیت را قبول نداریم، مردم در سختی و مشکلات معیشتی هستند شرم بر مسئولی باد که با این همه گرفتاری به خودش و خانواده اش فکر کرده، شکم خود را سیر کند و به انقلاب خیانت کند.

وی اظهار کرد: اگر امروز شاهدیم که اقشار کم درآمد دچار مشکل اقتصادی هستند علتش این است که کار اقتصادی در کشور جهادی نیست.

وی گفت: پشت سر رهبر ایستاده ایم و از این سختی ها عبور خواهیم کرد.

در پایان این تجمع بیانیه ای در پنج بند قرائت و با تکبیر حاضران تائید شد.