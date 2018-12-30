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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

تدابیر امنیتی شدید ارتش لبنان در آستانه سال نو میلادی

تدابیر امنیتی شدید ارتش لبنان در آستانه سال نو میلادی

ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از تدابیر امنیتی شدیدی که به منظور حفظ امنیت شهروندان این کشور به عمل آمده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: واحدهای ارتش تدابیر امنیتی ویژه و شدیدی در مناطق مختلف لبنان به مناسبت جشن های سال نو و فعالیت های مربوط به آن به منظور حفظ امنیت شهروندان  و سلامت آنها به عمل آورده اند.

در این بیانیه آمده است: این تدابیر همچنین به منظور حمایت از تجمع ها و اماکن دینی و تامین امنیت مراکز خرید و گردشگری و تجاری و  اقتصادی است.

ارتش لبنان از عدم مجوز حمل سلاح به غیر از محافظان وزیران و نمایندگان کنونی و سابق و روسای احزاب و طوایف دینی خبر داد.

در بیانیه ارتش لبنان از شهروندان این کشور خواسته شده است که از تیراندازی- به منظور ابراز خوشحالی مراسم سال نو- پرهیز کنند و این به منظور حفظ نظم عمومی است.

کد مطلب 4499503

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