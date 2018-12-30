تدابیر امنیتی شدید ارتش لبنان در آستانه سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: واحدهای ارتش تدابیر امنیتی ویژه و شدیدی در مناطق مختلف لبنان به مناسبت جشن های سال نو و فعالیت های مربوط به آن به منظور حفظ امنیت شهروندان و سلامت آنها به عمل آورده اند.

در این بیانیه آمده است: این تدابیر همچنین به منظور حمایت از تجمع ها و اماکن دینی و تامین امنیت مراکز خرید و گردشگری و تجاری و اقتصادی است.

ارتش لبنان از عدم مجوز حمل سلاح به غیر از محافظان وزیران و نمایندگان کنونی و سابق و روسای احزاب و طوایف دینی خبر داد.

در بیانیه ارتش لبنان از شهروندان این کشور خواسته شده است که از تیراندازی- به منظور ابراز خوشحالی مراسم سال نو- پرهیز کنند و این به منظور حفظ نظم عمومی است.