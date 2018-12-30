حضور جباروف در استقلال منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف یکی از بازیکنانی بود که در نقل و انتقالات نیم فصل مدنظر باشگاه استقلال قرار داشت. جباروف فصل گذشته عملکرد خوبی در استقلال داشت ولی در انتهای فصل راهی لیگ قزاقستان شد.

با این حال مشکل آبی های تهران در خط میانی و نداشتن بازی‌ساز، باعث شد تا وینفرد شفر درخواست بازگشت این بازیکن را به باشگاه ارائه بدهد. استقلالی ها هم در چند هفته گذشته مذاکرات فشرده و مفصلی با جباروف داشتند ولی این بازیکن با باشگاه متالورگ بیکاباد ازبکستان به توافق رسید.

به این ترتیب پروژه بازگرداندن جباروف به استقلال به نتیجه نرسید. گفته می شد جباروف قرار است در ازای دریافت ۱۳۰ هزار دلار از مطالبات فصل گذشته خود برای نیم فصل به استقلال بیاید.

طبق اعلام رسانه های ازبکستانی، قرارداد جباروف بعد از انجام تست پزشکی با این باشگاه ازبکستانی امضا می شود.