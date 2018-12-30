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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

بررسی جا به جایی درختان در هیات رییسه شورا

بررسی جا به جایی درختان در هیات رییسه شورا

با نظر رئیس شورای شهر تهران تصمیم گیری در خصوص جا به جایی درختان به جلسه هیئت رئیسه شورا موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دستور جلسه یکصدو دهم شورای شهر تهران به موضوع لایحه جابه‌جایی درختان اختصاص داشت که به نتیجه جلسه در هیئت رئیسه در شورای شهر تهران موکول شد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح اظهار داشت: به نظر ما، جابه جایی درختان اموراتی است که خود شهروندان باید در خصوص آن تصمیم گیری کنند و نباید شهرداری به آن ورود داشته باشد. از این روی تقاضای رد لایحه را دارم.

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به عنوان کمیسیون فرعی اما هزینه های این جابه جایی را به صورت کارشناسی محاسبه کرده و آن را مبنای عملکرد پیمانکاران در حوزه فضای سبز شهر تهران دانست.

در نهایت محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه دو نظر متفاوت در این خصوص از دو کمیسیون ارائه شده است گفت: این موضوع باید در هیئت رئیسه و کمیسیون مشترک مورد ارزیابی قرار گیرد تا با در نظر گرفتن نظرات تمام افراد به نظری واحد برسیم.

کد مطلب 4499630
نورا حسینی

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