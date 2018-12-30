ویزیت رایگان ۱۴۵ نفر در مناطق مرزی و محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، احمد بخشی اظهارکرد: کاروان سلامت هلال احمر همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی به روستاهای مرزی و محرم «نهبندان، قاینات و سربیشه» اعزام شد.

وی افزود: ارائه خدمات پزشکی و مشاوره رایگان در راستای تامین اهداف جمعیت هلال احمر از جمله حفاظت از سلامت انسان ها و کاهش آلام و رنج های بشری از جمله اهداف اعزام این کاروان ها بوده است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: کاروان سلامت هلال احمر متشکل از یک پزشک، دو پرستار، چهار داوطلب و دو نفر از پرسنل هلال احمر نهبندان در روستاهای مرزی استخرک و کلاته حبیب به ویزیت ۴۰ نفر پرداختند.

وی همچنین از ویزیت رایگان ۳۵ نفر از بیماران روستای محروم گردتیغ قاینات که از نعمت خانه بهداشت محروم هستند، خبر داد و گفت: توزیع داروی رایگان بین بیماران از دیگر اقدامات این کاروان سلامت بوده است.

بخشی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال دو کاروان سلامت با اعتبار ۲۵ میلیون ریال به مناطق محروم قاینات اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: اعزام کاروان های دیگر به روستاهای محروم تا پایان سال ادامه دارد.

وی همچنین به حضور کاروان سلامت در روستای سولابست بخش درح شهرستان سربیشه اشاره کرد و گفت: در این برنامه ۷۰ نفر از مردم این روستا ویزیت رایگان شده و داروی مورد نیاز را دریافت کردند.