کاروان سلامت به روستای پیشنبور کلاردشت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود وکیلی فرماندار کلاردشت عصر سه‌شنبه در حاشیه استقرار کاروان سلامت در مسجد روستای پیشنبور، با اشاره به ضرورت حذف موانع جغرافیایی و مالی برای دسترسی روستاییان به خدمات درمانی، اظهار داشت: ما معتقدیم هیچ شهروندی نباید به دلیل فقر یا دوری مسافت از حق اولیه سلامت محروم بماند. کاروان سلامت امروز با همراهی داوطلبان هلال احمر، شبکه بهداشت و کمیته امداد، این وعده را عملی کرد و ویزیت رایگان همراه با داروی رایگان را به درب خانه‌های مردم روستای پیشنبور آورد.

وی افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی معیشت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده، وظیفه ما مسئولان است که با ابتکاراتی از جنس همین کاروان‌های سلامت، بار دوش نیازمندان باشیم. امروز تیم‌های سیار ما حتی برای بیمارانی که توانایی خروج از منزل را نداشتند، خدمات چهره‌به‌چهره در خانه‌هایشان ارائه کردند.

فرماندار کلاردشت با تأکید بر تداوم این روند تصریح کرد: این الگوی موفق را در تمامی نقاط کم‌برخوردار شهرستان، به ویژه روستاهای بالادست و صعب‌العبور، ادامه خواهیم داد تا هیچ خانواده‌ای به خاطر نبودن امکانات، درمان را به تأخیر نیندازد.

در این برنامه که با استقبال گسترده ساکنان روستای پیشنبور و روستاهای اطراف مواجه شد، افزون بر ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب، غربالگری فشار خون و قند، مشاوره تغذیه و توزیع بسته‌های دارویی رایگان انجام گرفت.

همچنین تیم‌های آموزشی هلال احمر با برگزاری کلاس‌های چهره‌به‌چهره، نکات پیشگیری از بیماری‌های شایع فصلی را به مراجعان آموزش دادند.

این کاروان سلامت با همکاری جمعیت هلال احمر، شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلاردشت به مرحله اجرا درآمد و قرار است ماه آینده در روستای «لنگا» نیز تکرار شود.