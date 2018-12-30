نگرش اسلامی و ایرانی درهم تنیده شده اند واز یکدیگر جدایی ناپذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع علوم انسانی اسلامی و با حضور امیر مسعود نراقی پور مدرس روزنامه نگاری و سواد رسانه ای و کارشناس امور فرهنگی و رسانه ای و سید فخرالدین موسوی مدیر روابط عمومی جامعه الزهرا (س) به روی آنتن رفت.

امیر مسعود نراقی پور در آغاز با بیان اینکه هر علمی که مستقیما به انسان برگردد و روابط انسانی را تعریف کند، تحت عنوان علوم انسانی تعریف می شود، گفت: این مسئله در ادبیات، فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد و روابط بین الملل و تمام مسائل اجتماعی دیده می شود.

وی با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب درباره علوم انسانی بیان کرد: در این زمینه تحقیقات خوبی صورت گرفته است و در سال ۸۸ دو تن از محققین فعالیت های مناسبی انجام دادند و کتابی نیز در این حوزه به چاپ رساندند اما نکته مهم آن است که این مسائل دائما باید به روز شوند و این جزو دغدغه های رهبر معظم انقلاب است.

مدرس روزنامه نگاری و سواد رسانه ای اظهار داشت: بسیاری از علوم انسانی نشات گرفته از غرب است و نه تنها آن را بومی سازی نکرده ایم بلکه به سمت تکامل آن مبتنی بر نیازهای روز جامعه هم نرفتیم و متاسفانه در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد که باعث کندی حرکت شده است.

وی تصریح کرد: در ایران نیاز داریم، پلتفرم علوم انسانی اسلامی مبنای تصمیم گیری در علوم مختلف از جمله روابط خارجی قرار گیرد و امور سیاسی کشور مبتنی بر تمدن علوم انسانی اسلامی خودمان باشد و پس از شناسایی آن، راهبردهای لازم با دنیای خارج را بشناسیم.

کارشناس امور فرهنگی و رسانه ای در گفتگو با رادیو گفت و گو با تصریح بر اینکه در بومی سازی علوم انسانی نیز به بیراهه رفته ایم، اظهار داشت: خستگی و کم رمقی در علوم انسانی نیز وجود دارد و مبنای بومی کردن علوم انسانی در حقیقت کپی کردن علوم انسانی غربی شده است در حالی که بومی سازی مراحل بسیار گسترده ای دارد.

امیر مسعود نراقی پور تصریح کرد: گاهی باید در حوزه علوم انسانی، چرخ را از اول اختراع کرد و امروز نیز این کار در بسیاری از کشورها در حال انجام است زیرا علوم انسانی به دلیل پیچیدگی روابط انسانی باید مبتنی بر فرهنگ یک کشور باشد. علوم انسانی اسلامی باید مبتنی بر پژوهش و مطالعات موردی محور باشد و تنها با جابجا کردن کلمات و واژه ها، نمی توان علوم انسانی را بومی سازی کنیم.

سید فخر الدین موسوی در ادامه این برنامه با بیان اینکه اسلامی شدن علوم انسانی به عنوان یک مانیفست اصلی و مبنای اسلامی و ایرانی بودن است، گفت: این مسئله مورد تاکید امام و رهبری است و طبق حدیثی از امام رضا (ع) درباره امام جامعه، اگر کلامی از رهبری استفاده می کنیم به عنوان یک فصل الخطاب و مبنا و نه صرفا یک اندیشمند به آن نگاه می کنیم.

وی درباره فلسفه علوم انسانی اظهار کرد: خیلی از مبانی اعتقادی و نوع نگرش انسان به جهان هستی در حوزه علوم انسانی تعریف می شود. نگرش اسلامی و ایرانی با هم تنیده شده اند و از یکدیگر غیرقابل تفکیک هستند و به همین جهت در ایران از عنوان علوم انسانی اسلامی یاد می کنیم.

مدیر روابط عمومی جامعه الزهرا (س) به علوم انسانی غرب اشاره کرد و بیان داشت: نوع نگرشی که در غرب وجود دارد، بر مبنای سکولار و مادی گرایی است و لذا، ساحت دنیا را مقدم می دانند و هر چه در حوزه علم در غرب تولید می شود، فقط به همین ساحت انسان پرداخت می شود و تفاوت علوم انسانی اسلامی با جامعه غربی از همین جا نشات می گیرد.

وی ادامه داد: مبانی علمی در جامعه اسلامی بر زیرساخت آخرتی و دنیوی است و در حقیقت تک بعدی نیست و آبادانی دنیا و آخرت مورد توجه است و این حقیقت تحت عنوان علوم انسانی اسلامی در جامعه ارائه می شود.

موسوی با اشاره به جایگاه علوم انسانی­ و تاثیر گسترده آن بر ساحت های مختلف زندگی فری و اجتماعی بیان داشت: وضعیت گذشته و حال کشور در حوزه علوم انسانی اسف بار است و اگر قرار است علوم انسانی را با علوم روز تطبیق دهیم، متوجه عقب بودن در این حوزه می شویم زیرا خیلی از مبانی علوم انسانی در کشور بر مبانی مادی گرایی بنا شده است و این به دلیل نگاه ضعیف و منفعلانه مسئولان این حوزه است.

وی ابراز داشت: به عنوان یک کشور ایرانی که تاریخ طولانی دارد، صادر کننده فلسفه هستیم و استفاده ما از استعارات و اندیشمندان غربی در این حوزه باعث تاسف است. وقتی خودمان به عنوان مبدا و منشان صدور علم و فلسفه خصوصا در حوزه علوم انسانی در جهان شناخته می شویم. البته اگر ترجمه متون غربی ذاتا اشکالی ندارد و باید آنها را تحلیل کنیم اما متاسفانه اکثر اساتیدی که در این حوزه فعالیت می کنند صرفا داده ها را از غرب می گیرند، فقط به عنوان یک مترجم بدون نگاه اسلامی به آن نگاه می کنند.