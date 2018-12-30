به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، به منظور کمک به محرومیت‌زدایی، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و ایجاد معیشت پایدار در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته، این بنیاد دو طرح توانمندسازی اقتصادی را در پیشوای ورامین استان تهران و مهدی‌شهر در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رساند.

با فعالیت این دو واحد صنعتی در شهرهای ورامین و مهدی‌شهر، نزدیک به ۲۳۰ نفر فرصت شغلی مستقیم و ۹۰۰ نفر فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

شرکت زیباچوب در تولید انواع روکش‌های مصنوعی چوبی (HPL) فعالیت دارد و از ظرفیت تولید سالانه‌ی ۵ هزار تن برخوردار است. این شرکت واقع در شهرک صنعتی پیشوای ورامین، دومین تولیدکننده‌ی روکش‌های HPL در ایران به‌شمار می‌رود که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، قابلیت ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای ۱۸۰ نفر و فرصت شغلی غیرمستقیم برای ۷۲۰ نفر را دارد. هم‌چنین فعالیت این واحد صنعتی، ۱۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی سالانه را برای کشور در پی دارد. بیش از ۴۵۲ میلیارد ریال حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای راه‌اندازی شرکت زیباچوب است.

گروه صنعتی‌ ساتراپ مهدی‌شهر نیز که در حوزه‌ی تولید انواع دستکش‌های صنعتی فعالیت دارد، با حجم سرمایه‌گذاری ۴۴ میلیارد ریالی و تعداد اشتغال ۴۷ نفر مستقیم و ۱۸۸ نفر غیرمستقیم به بهره‌برداری می‌رسد. ‌با عملیاتی شدن فاز دوم توسعه‌ی این واحد صنعتی، علاوه بر ۲ برابر شدن ظرفیت تولید، امکان ایجاد ۴۵ فرصت شغلی مستقیم دیگر نیز فراهم خواهد شد.

قرار است این دو واحد صنعتی روز سه‌شنبه‌ی جاری با حضور دکتر سیدهاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان استانی به‌طور رسمی به بهره‌برداری برسد.