یکی از نامزدان انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست،‌ «الیزابت وارن»، نماینده ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ این کشور را اعلام کرد.

الیزابت وارن به انتقادات شدید علیه سیستم بانکی آمریکا معروف است و اعلام کرده که طبقه متوسط آمریکا زیرهجوم نظام بانکی این کشور قرار دارد.

نماینده ایالت ماساچوست که در صورت پیروزی در حزبش، رقیب آتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، در اظهارات خود گفته است که میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ آمریکایی مسئول کاهش قدرت خرید و تضعیف طبقه متوسط این کشور می‌باشند.

با این حال شانس وارن ۶۹ ساله برای پیروز شدن در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها در مقایسه با دیگر نامزدان احتمالی این حزب از جمله جو بایدن و برنی سندرز کمتر به نظر می‌رسد.