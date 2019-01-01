انتشار تصویر تازه ای از گوشی ۵ دوربینه نوکیا ۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایوگوگل، گوشی یادشده دارای ۵ دوربین است که چهار تای آنها به شکل دایره ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و دوربین پنجم در بالای چهار دوربین دیگر قرار دارد و علاوه بر این تصاویر تازه منتشر شده تردیدی باقی نگذاشته اند که این گوشی مجهز به حسگر اثرانگشت در زیر نمایشگر خواهد بود.

پشتیبانی از پخش تصاویر با دقت فوق العاده ۵K و امکان نمایش ویدئوهای ۳۶۰ درجه از جمله دیگر شایعاتی است که در مورد این گوشی شنیده می شود.

استفاده از نسبت بصری ۱۶ به ۹، قاب فلزی مستحکم و دوربین سلفی تک لنز از جمله دیگر ویژگی های گوشی یادشده است. البته در کنار ۵ لنز این گوشی دو حفره دایره ای شکل دیگر نیز مشاهده می شود که به نظر می رسد یکی در قالب فلاش استفاده می شود، اما کارکرد دیگری مشخص نیست.

نوکیا ۹ مجهز به پردازنده اسنپ دراگون ۸۴۵ ، هشت گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۴۱۵۰ میلی آمپری هم خواهد بود. در مورد قیمت و زمان عرضه این گوشی هنوز خبری در دست نیست.