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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

خط لوله گازی ترکیه به اوکراین با پهپاد هدف قرار گرفت

خط لوله گازی ترکیه به اوکراین با پهپاد هدف قرار گرفت

نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد که یک پهپاد صبح شنبه از رومانی وارد بلغارستان شده و در نزدیکی مرز بین دو کشور و خط لوله گازی که ترکیه را از طریق بالکان به اوکراین متصل می‌کند، منفجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج، منابع بلغاری از حمله پهپادی خبر دادند که خط لوله گازی ترکیه به بالکان را هدف قرار داده است.

رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد که یک پهپاد صبح شنبه از رومانی وارد بلغارستان شده و در نزدیکی مرز بین دو کشور و خط لوله گازی که ترکیه را از طریق بالکان به اوکراین متصل می‌کند، منفجر شده است.

وی افزود: این پهپاد در مجاورت گذرگاه مرزی کاردام با رومانی، واقع در نزدیکی دریای سیاه در شمال شرقی کشور، و حدود ۱۰۰۰ متری از یک ایستگاه پمپاژ گاز در خط لوله ای که ترکیه را به اوکراین از طریق بالکان متصل می کند، منفجر شد.

نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد: این حادثه تلفاتی به همراه نداشته است.

کد مطلب 6911218

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