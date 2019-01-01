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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۸:۲۷

در ۵۰ غرفه؛

نمایشگاه تولیدات روستائیان شهرستان جم افتتاح شد

نمایشگاه تولیدات روستائیان شهرستان جم افتتاح شد

بوشهر - در آئینی با حضور استاندار بوشهر و مسئولان استانی و شهرستانی، نمایشگاه محصولات تولیدی روستائیان شهرستان جم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر دوشنبه‌شب در بازدید از نمایشگاه محصولات تولیدی روستائیان شهرستان جم با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه نقش مهمی در معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای روستائیان دارد.

عبدالکریم گراوند حمایت از تولید و اشتغال را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: توسعه اشتغال روستایی و عشایری استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و در این راستا تسهیلات خوبی در این حوزه ارائه شده است.

وی ضمن گفت‌وگو با فعالان صنایع دستی و کارآفرینان شهرستان جم بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال تاکید کرد و خواستار حمایت همه دستگاه‌های اجرایی از فعالان این حوزه شد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: شهرستان جم ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت این شهرستان به خوبی استفاده شود.

نمایشگاه محصولات تولیدی روستائیان شهرستان جم دارای ۵۰ غرفه است که محصولاتی در حوزه صنایع دستی، غذایی، پوشاک و . . . با همکاری دهیاری‌های این شهرستان برپا شده است.

شهرستان جم دارای ۵۴ روستا و ۳۲ دهیاری و ۳۷ شورای روستایی است.

کد مطلب 4500941

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