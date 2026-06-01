  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

بوشهر- به مناسبت دهه امامت و ولایت نمایشگاه صنایع دستی و غذایی با عنوان اقتصاد مقاومتی در آبدان برپا شد.

امام جمعه آبدان در حاشیه برپایی نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خواهران و دستگاه اندرکاران برپایی این نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش های خوبی انجام دادند که جای تقدیر دارد.

حجت الاسلام امین زارعی یادآورشد: با توجه به اینکه آبدان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل استان وحتی کشور محسوب می‌شود و همچنین جایگاه آن در تولید صنایع دستی باید مکانی مناسب برای معرفی و فروش صنایع دستی و محصولات غذایی ارگانیک در این شهر در نظر گرفته شود و مردم منطقه باید ازاین ظرفیت ها استفاده ببرند.

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی با همکاری بنیاد غدیر آبدان گروه جهادی شهید نادر مهدوی و پایگاه مقاومت حضرت ام الکلثوم و خیریه آبشار عاطفه ها شعبه آبدان در حرم مطهر شهدای گمنام آبدان برگزارشد .

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

کد مطلب 6847108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها