نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آبدان برگزار شد

امام جمعه آبدان در حاشیه برپایی نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خواهران و دستگاه اندرکاران برپایی این نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش های خوبی انجام دادند که جای تقدیر دارد.

حجت الاسلام امین زارعی یادآورشد: با توجه به اینکه آبدان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل استان وحتی کشور محسوب می‌شود و همچنین جایگاه آن در تولید صنایع دستی باید مکانی مناسب برای معرفی و فروش صنایع دستی و محصولات غذایی ارگانیک در این شهر در نظر گرفته شود و مردم منطقه باید ازاین ظرفیت ها استفاده ببرند.

نمایشگاه صنایع دستی و غذایی با همکاری بنیاد غدیر آبدان گروه جهادی شهید نادر مهدوی و پایگاه مقاومت حضرت ام الکلثوم و خیریه آبشار عاطفه ها شعبه آبدان در حرم مطهر شهدای گمنام آبدان برگزارشد .