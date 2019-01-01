شیر بسته بندی با عنوان «صفر درصد چربی» نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید، در واکنش به برخی اخبار پیرامون استفاده از روغن های خارجی در تولید شیر و لبنیات بسته بندی، گفت: هیچ گونه روغن خارجی و ماده غیر مجاز از جمله روغن پالم و چربی های گیاهی در تولید شیر و لبنیات بسته بندی، استفاده نمی شود و چربی این شیرها ناشی از خامه خود شیر و استاندارد است.

وی در ارتباط با استفاده از عنوان «صفر درصد چربی» در بعضی شیرهای بسته بندی که در بازار عرضه می شود، افزود: هیچ شیری نمی تواند با چربی صفر مطلق باشد، بلکه چربی شیر ممکن است نزدیک به صفر باشد و استفاده از عنوان صفر درصد چربی بر روی شیرها نادرست است.