  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۷

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو؛

شیر بسته بندی با عنوان «صفر درصد چربی» نداریم

شیر بسته بندی با عنوان «صفر درصد چربی» نداریم

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، عرضه شیر بسته بندی با استفاده از عنوان «صفر درصد چربی» را نادرست دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید، در واکنش به برخی اخبار پیرامون استفاده از روغن های خارجی در تولید شیر و لبنیات بسته بندی، گفت: هیچ گونه روغن خارجی و ماده غیر مجاز از جمله روغن پالم و چربی های گیاهی در تولید شیر و لبنیات بسته بندی، استفاده نمی شود و چربی این شیرها ناشی از خامه خود شیر و استاندارد است.

وی در ارتباط با استفاده از عنوان «صفر درصد چربی» در بعضی شیرهای بسته بندی که در بازار عرضه می شود، افزود: هیچ شیری نمی تواند با چربی صفر مطلق باشد، بلکه چربی شیر ممکن است نزدیک به صفر باشد و استفاده از عنوان صفر درصد چربی بر روی شیرها نادرست است.

کد مطلب 4501028
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها