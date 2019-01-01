  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

در آمریکا؛

اتوبوس های بین شهری به هدست واقعیت مجازی مجهز می شوند

اتوبوس های بین شهری به هدست واقعیت مجازی مجهز می شوند

از این پس انجام سفرهای بین شهری طولانی با اتوبوس ها با استفاده از هدست های واقعیت مجازی که امکان اجرای بازی های مختلفی را دارند، خسته کننده نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت مسافرتی Flixbus اتوبوس های بین شهری خود را به هدست های واقعیت مجازی ارزان قیمت ولی پیشرفته ای مجهز کرده که به مسافران امکان می دهد با انجام بازی های مختلف گذر زمان را احساس نکنند.

قرار است این خدمات در مرحله اول به طور آزمایشی در برخی جاده های امریکا مورد استفاده قرار بگیرد. فعلا خدمات یادشده برای مسافرانی ارائه می شود که از شهرهای توسان، فونیکس، لس آنجلس و سن دیه گو به دیگر شهرها می روند.

صندلی های طراحی شده برای اتوبوس های یادشده نیز بزرگتر بوده و دارای امکانات خاصی است و ۵۰ بازی واقعیت مجازی نیز به رایگان در دسترس مسافران قرار دارد.

FlixBus که در کشورهای اروپایی نیز خدمات ارائه می دهد سال گذشته برای اولین بار فعالیت خود را در آمریکا نیز آغاز کرد.

هزینه پایین مسافرت با اتوبوس های این شرکت که در آمریکا به طور متوسط به ۵ دلار برای هر مسیر می رسد باعث جذب مسافران شده است. ارائه خدمات رایگان وای – فای، پریز برق و برخی امکانات دیگر از جمله جذابیت های این اتوبوس هاست.

کد مطلب 4501029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها