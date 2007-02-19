لیگ برتر از فصل آتی با حضور 18 تیم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال شب گذشته در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و در این نشست مواردی چند مورد بررسی اعضا قرار گرفت .

کیومرث هاشمی سخنگوی کمیته انتقالی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: " مقرر شد ایران کاندیدای میزبانی گروه B زیر 19 سال مسابقات قهرمانی آسیا باشد و همچنین در این جلسه از ماده 20 تا 25 اساسنامه فدراسیون مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت."

سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون ادامه داد : " طرح افزایش تعداد تیم های لیگ برتری در فصل آتی نیز به تصویب رسید و بدین ترتیب مسابقات لیگ برتر در فصل 87 -86 با حضور 18 تیم برگزار خواهد شد . از تیم هایی که به لیگ برتر افزوده خواهند شد ، تیم صنعت نفت آبادان و 3 تیم دیگر از لیگ دسته یک خواهند بود."

