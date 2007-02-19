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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۸:۳۵

/جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال برگزار شد/

لیگ برتر از فصل آتی با حضور 18 تیم برگزار می شود

لیگ برتر از فصل آتی با حضور 18 تیم برگزار می شود

یکی از مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال که شب گذشته برگزار شد موافقت با افزایش تعداد تیم های لیگ برتر به 18 تیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال شب گذشته در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و در این نشست مواردی چند مورد بررسی اعضا قرار گرفت .

کیومرث هاشمی سخنگوی کمیته انتقالی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: " مقرر شد ایران کاندیدای میزبانی گروه B زیر 19 سال مسابقات قهرمانی آسیا باشد و همچنین در این جلسه از ماده 20 تا 25 اساسنامه فدراسیون مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت."

سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون ادامه داد : " طرح افزایش تعداد تیم های لیگ برتری در فصل آتی نیز به تصویب رسید و بدین ترتیب مسابقات لیگ برتر در فصل 87 -86 با حضور 18 تیم برگزار خواهد شد . از تیم هایی که به لیگ برتر افزوده خواهند شد ، تیم صنعت نفت آبادان و 3 تیم دیگر از لیگ دسته یک خواهند بود."

کد مطلب 450103

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