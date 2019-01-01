ورود دادستانی به قیمت گذاری لبنیات/توصیه به ستاد تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات با حضور مدیران واحدهای لبنی کشور، مسئولان اتحادیه‌ها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.

حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: بعد از جلسه‌ای که پیرامون وضعیت قیمت گذاری لبنیات برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به مسئله ورود کرد و قیمت‌ها را تنظیم و اعلام نمودند.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت موجود، راهکارهای مورد نظر برای حل مسائل و مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن به دادستان کل کشور اعلام خواهد شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از عدم تثبیت قیمت‌ها خاطر نشان کرد: متاسفانه اخبار و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و با توجه به اینکه تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کرده و پیگیر این موضوع است.

در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را در خصوص وضعیت قیمت گذاری لبنیات مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.

حشمتی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه، با بیان اینکه همه ما خادم مردم هستیم، خاطرنشان کرد: قاعدتا تلاطم در بازار ارز و اقتصاد بر وضعیت شما تاثیرگذار است؛ اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است، این در حالی است که ستاد تنظیم بازار به این موضوعات ورود کرده و ۱۴ قلم را تعیین کرده که قیمت آن مشخص شده است.

وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار و متولیان امر پیش از این ورود جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمت‌ها ناراضی و سرگردان بودند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت ۱۴ قلم مشخص شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهادهای دامی مشکل داریم؛ اما در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در زمینه خارج کردن انحصار نهادهای دامی ما بحث داریم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در بحث اعتصابات کامیونداران ما ورود و تاکید کردیم که در این زمینه واسطه‌ها باید حذف شود، اضافه کرد: ورود دادستانی کل به مسئله وضعیت قیمت گذاری لبنیات حمایتی است و به لحاظ دغدغه‌های مردم و صیانت از حقوق شهروندی است، در این زمینه باید ستاد تنظیم بازار فعال باشد تا اخلالی ایجاد نشود و به موقع عمل کنند.

حشمتی افزود: رفع مشکلات نهادهای دامی به صورت جدی پیگیری شود و انشالله حل مشکلات در این زمینه اثرات خود را خواهد گذاشت.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: گزارش تمامی موارد مطرح شده به دادستان کل کشور ارائه خواهد شد و در این زمینه تدابیر مناسب با همکاری نهادهای مربوطه اتخاذ خواهد شد.